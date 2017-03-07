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Топливно-энергетический комплекс
Обзор рынка новостроек Киева: февраль 2017 г.
22:34 03.03.2017 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в феврале 2017 года составила 23319 грн./кв.м.(±1,6%). Относительно января средняя стоимость увеличилась на 0,1%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева уменьшилась на 0,8%.
Увеличение цен по классам первичной недвижимости относительно января составило:
- * эконом-класс – на 0,5% до 16634 грн./кв.м;
- * комфорт-класс – на 0,4% до 21673 грн./кв.м;
- * бизнес-класс – на 1,8% до 29919 грн./кв.м;
- * премиум-класс – на 0,3% до 45859 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, февраль 2017г.
|
Класс
|
К-во ЖК / комнат
|
Выборка квартир, ед.
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. ,%
|
В целом по Киеву
|
160
|
2485
|
71
|
1 735 847
|
23 319
|
0,1
|
Эконом
|
59
|
1103
|
63
|
1 047 453
|
16 634
|
0,5
|
1-комн.
|
455
|
42
|
731 054
|
17 143
|
0,9
|
2-комн.
|
364
|
66
|
1 082 429
|
16 379
|
0,0
|
3-комн.
|
240
|
89
|
1 439 883
|
16 198
|
0,2
|
4≥комн.
|
44
|
121
|
1 889 435
|
15 860
|
0,5
|
Комфорт
|
41
|
616
|
69
|
1 476 336
|
21 673
|
0,4
|
1-комн.
|
234
|
45
|
1 000 332
|
22 051
|
0,5
|
2-комн.
|
210
|
67
|
1 454 091
|
21 657
|
0,2
|
3-комн.
|
125
|
93
|
1 959 247
|
21 202
|
1,5
|
4≥комн.
|
47
|
126
|
2 661 290
|
21 108
|
-1,8
|
Бизнес
|
41
|
557
|
85
|
2 539 195
|
29 919
|
1,8
|
1-комн.
|
182
|
51
|
1 561 341
|
30 493
|
1,11
|
2-комн.
|
159
|
75
|
2 254 072
|
29 830
|
2,1
|
3-комн.
|
156
|
105
|
3 054 431
|
29 037
|
1,7
|
4≥комн.
|
60
|
161
|
4 921 310
|
30 703
|
3,0
|
Премиум
|
19
|
209
|
87
|
3 992 743
|
45 859
|
0,3
|
1-комн.
|
75
|
56
|
2 538 099
|
45 196
|
1,4
|
2-комн.
|
65
|
85
|
3 926 542
|
46 197
|
-0,2
|
3-комн.
|
57
|
114
|
5 227 587
|
45 408
|
-0,3
|
4≥комн.
|
12
|
151
|
7 577 355
|
50 313
|
-1,1
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39401 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 14882 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,65.
Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.
Средние цены предложения квартир в новостройках Киева по районам, февраль 2017 г.
|
Район
|
Кол-во ЖК
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. в ,%
|
В целом по Киеву
|
160
|
71
|
1 735 847
|
23 319
|
0,1
|
Голосеевский
|
30
|
72
|
1 716 605
|
22 533
|
-0,1
|
Дарницкий
|
25
|
61
|
1 095 268
|
17 708
|
-1,5
|
Деснянский
|
3
|
57
|
911 075
|
16 010
|
3,2
|
Днепровский
|
14
|
64
|
1 304 410
|
20 160
|
1,0
|
Оболонский
|
8
|
66
|
1 832 993
|
27 390
|
2,6
|
Печерский
|
19
|
86
|
3 274 674
|
38 290
|
-0,3
|
Подольский
|
11
|
74
|
1 675 832
|
22 059
|
4,3
|
Святошинский
|
12
|
68
|
1 310 346
|
19 315
|
3,5
|
Соломенский
|
22
|
70
|
1 603 822
|
22 635
|
0,2
|
Шевченковский
|
16
|
84
|
2 164 433
|
25 767
|
0,7
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском (на 0,1%), Дарницком (на1,5%) и в Печерском (на 0,3%) районах. В остальных районах увеличение составило от 0,2% в Соломенском до 4,3% в Подольском.
Общая ситуация на первичном рынке
недвижимости
В феврале к продаже предлагались квартиры 57 операторами в 160 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 37%. Доля новостроек комфорт-класса и бизнес-класса – по 25,5%, премиум-класса – 12% от общего количества.
В феврале наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе – 19%. В Дарницком – 15%, в Соломенском – 14%, в Печерском – 12%, в Шевченковском – 10% и в Днепровском – 9% районах. Меньшее количество новостроек в Святошинском и в Подольском – по 7% и в Оболонском – 5%. Наименьшее – в Деснянском районе – 2%.
В феврале были начаты или восстановлены продажи квартир в 7-ми жилых комплексах.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 5-ти объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 28 новостройках – на 600-2000 грн./кв.м.
Снижена стоимость квартир в 13 объектах – на 500-1500 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 160
Количество компаний операторов: 57
Ввод в эксплуатацию: введенные – 2 кв. 2020 г.
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