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АНАЛІТИКА

Ринок житла активізується: банки видали іпотеки на ₴1,7 млрд

17:15 26.06.2026 |

Фінанси, Економіка

У квітні 2026 року банки видали 910 іпотечних кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн, більшість позик припала на первинний ринок нерухомості.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку з посиланням на дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

У НБУ розповіли, що на первинному ринку нерухомості видали 522 кредити на 1 млрд грн, а на вторинці - 388 кредитів на 697 млн грн. При цьому середньозважена ефективна ставка становила 8,25% річних на первинному ринку та 9,38% на вторинному ринку.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видали у Київській області (307 договорів на 595 млн грн (34% від загального обсягу) та Києві (204 договори на 439 млн грн).

На третьому місці за кількістю виданих іпотечних кредитів опинилась Львівська область (45 договорів на 101 млн грн), одразу за нею - Івано-Франківська (41 договір на 79 млн грн). Замикає п'ятірку лідерів Волинська область (36 договорів на 64 млн грн).

За матеріалами: Економічна правда
 

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