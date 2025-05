Акції в Азії зростають слідом за Волл-стріт; технологічний сектор на підйомі перед звітом Nvidia

Більшість азіатських акцій зросли в середу після сильної нічної сесії на Волл-стріт, оскільки інвестори вітали відкладення президентом Дональдом Трампом введення різких торговельних мит проти Європи.

Акції технологічних компаній лідирували впродовж дня завдяки зоряним прибуткам китайської компанії Xiaomi, а також тому, що інвестори вкладали кошти в цей сектор в очікуванні прибутку від корпорації NVIDIA, яка є лідером в галузі штучного інтелекту, що має бути опублікована сьогодні.

Зростання на азіатських ринках відбулося після різкого нічного стрибка на Волл-стріт, оскільки інвестори також зраділи деяким ознакам стабільності на ринку облігацій. Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися в ході регіональних торгів, а ф'ючерс на S&P 500 тримався на рівні 5 934,0 пунктів після того, як S&P 500 зріс більш ніж на 2%.

Деякі регіональні ринки також відставали: австралійські акції незначно зросли після сильної споживчої інфляції.

Китайські акції рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки слабкі прибутки гіганта електронної комерції PDD Holdings посилили занепокоєння щодо тривалої дефляції та слабких споживчих витрат у країні.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,6%, в той час як південнокорейський KOSPI виріс на 1,8% до дев'ятимісячного максимуму на значному зростанні акцій технологічних компаній.

Японська Advantest Corp. - постачальник Nvidia - зросла на 2,2%, а південнокорейські SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd, які постачають Nvidia чіпи пам'яті, зросли на 2,7% і 3,3% відповідно.

Тайванські TSMC і Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn) зросли приблизно на 0,5% кожна.

Інвестори вкладали гроші в технології, особливо в акції виробників мікросхем і дотичних до ШІ компаній, оскільки вони очікували сильної звітності від Nvidia.

Найбільший виробник штучного інтелекту має відзвітувати про прибутки після закриття торгів у США в середу, і, за прогнозами, він продемонструє значне зростання прибутку і виручки, оскільки продовжує отримувати вигоду від значних витрат на інфраструктуру ШІ, особливо від великих американських компаній.

Але основна увага буде зосереджена на перспективах Nvidia щодо попиту на ШІ і Китаю, особливо в зв'язку з тим, що компанія бореться з більш жорсткими обмеженнями США на експорт чіпів в Пекін.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite незначно впали, а гонконгський Hang Seng втратив 0,3%.

Занепокоєння з приводу дефляції в Китаї і слабких споживчих витрат вийшли на перший план цього тижня після слабких прибутків лідера електронної комерції PDD. Прибуток компанії в першому кварталі скоротився майже вдвічі, оскільки місцеві продажі постраждали від посилення конкуренції і слабких витрат, в той час як її міжнародний бізнес, зокрема, бюджетний маркетплейс Temu, постраждав від підвищеної невизначеності щодо торговельних мит США.

Слабкі показники PDD з'явилися лише через тиждень після того, як прибуток лідера електронної комерції Alibaba виявився незадовільним.

Занепокоєння щодо дефляції значною мірою компенсували сильні показники Xiaomi, яка отримала рекордний прибуток у першому кварталі. Акції Xiaomi зросли на 1,6% на торгах у Гонконзі.

Азійські ринки в основному зросли, хоча на деяких ринках зростання було обмеженим. Австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, відстаючи від своїх регіональних аналогів, оскільки дещо вищі, ніж очікувалось, дані по споживчій інфляції викликали певні сумніви щодо того, коли Резервний банк Австралії знизить процентні ставки наступного разу.

Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,4%, а японський індекс TOPIX - на 0,5%.

Ф'ючерс на індійський індекс Nifty 50 знизився на 0,1%, що вказує на слабке відкриття індексу, оскільки він намагався пробитися вище 25 000 пунктів.