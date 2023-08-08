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АНАЛІТИКА

Золото перебуває під тиском через долар, прибутковість облігазій зростає через невизначеність щодо дій ФРС

08:12 08.08.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото знизилися у вівторок, збільшивши втрати попередньої сесії, оскільки невизначеність щодо наступного кроку Федеральної резервної системи та очікування сильніших показників інфляції цього тижня підтримали долар та прибутковість казначейських облігацій.

Позиції в доларах та на ринку облігацій збільшилися за останній тиждень, при цьому долар виріс в очікуванні публікації у четвер даних індексу споживчих цін (ІСЦ), які, як очікується, продемонструють деякі ознаки тривкої інфляції.

Золото не викликало особливого інтересу з боку інвесторів, дрейфуючи вниз, оскільки перспективи нерентабельних активів були погіршені перспективою подальшого підвищення процентних ставок.

Спотове золото о 20:17 за східним часом (00:17 за Грінвічем) трохи впало до 1936,21 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1970,55 долара за унцію.

У недавніх коментарях представників ФРС висловлювалися різні погляди на майбутнє підвищення ставок центральним банком. Глава ФРС Мішель Боуман заявила в понеділок, що, ймовірно, буде потрібно подальше підвищення ставок, щоб наблизити інфляцію до річного цільового діапазону ФРС.

Хоча цього року інфляція суттєво знизилася, вона, як і раніше, залишається значно вищою за цільовий показник ФРС. Базова інфляція також залишалася значною мірою стійкою.

З іншого боку, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що він упевнений, що економіка США переходить у менш інфляційне середовище і що ФРС була близька до досягнення пікових процентних ставок протягом цього циклу.

Їхні коментарі передували опублікованим у четвер даними щодо інфляції ІСЦ, які можуть показати деякі ознаки зростання, згідно з опитуванням Reuters. Будь-які ознаки жорсткої інфляції США дають ФРС більше можливостей подальшого підвищення ставок.

Прибутковість долара та казначейських облігацій зміцнилася перед читанням, чинячи тиск на ціни на золото та інші метали.

«Якщо прибутковість казначейських облігацій підніметься вище за максимум минулого тижня, це може спровокувати деякі технічні покупки і дуже негативно позначитися на цінах на золото... Цього тижня все залежить від даних щодо інфляції, і будь-які гарячі сюрпризи можуть виявитися короткостроковими ведмежими для золота», - Мойя, Про це йдеться у замітці старшого ринкового аналітика OANDA.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 3,8357 долара за фунт у вівторок, також опинившись під тиском зміцнення долара на останніх сесіях.

Ринки в основному зосереджені на ключових даних з торгівлі та інфляції в Китаї, які оприлюднять цього тижня. Показники, як очікується, дадуть більше сигналів про найбільшого у світі імпортера міді. Але очікується, що обидва показники засвідчать про більшу слабкість економіки після того, як у другому кварталі вона практично не зросла.

У центрі уваги також перебувають сигнали про додаткові заходи стимулювання уряду Китаю після кількох обіцянок про більшу фіскальну підтримку з боку державних чиновників.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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