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Йоганн Вольфганг фон Гете
Рейтинг довіри до Зеленського знизився до 65% після стабільного зростання, - опитування КМІС
12:33 16.06.2025 |
Рівень довіри до президента Володимира Зеленського знизився до 65%.
Про це свідчить дослідження КМІС.
Соціологи зазначають, що рівень довіри до глави держави стабільного зростав з грудня 2024 року і сягнув 74% на початку травня 2025 року (не довіряли - 22%).
Водночас вже в другій половині травня - на початку червня 2025 року фіксують зниження довіри, хоча при цьому нинішні показники лишаються вищими, ніж до загострення відносин з новим керівництвом США.
"Так, за результатами нинішнього опитування 65% українців довіряють В. Зеленському, не довіряють - 30%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить +35%. Ці показники нижчі, ніж були на початку травня 2025 року (74% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +52%), проте лишаються вищими, ніж були на початку лютого 2025 року (тоді 57% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +20%)", - йдеться в повідомленні.
"У нас немає додаткової інформації щодо конкретних причин зниження довіри. Для цього потрібно проводити панельні дослідження, коли ми опитуємо тих самих людей упродовж певного періоду і можемо запитати, чому змінилася їх думка порівняно з попереднім опитуванням", - зазначили соціологи.
Проте у КМІС назвали декілька факторів:
* послаблення ефекту згуртування навколо прапора ("rallyaroundtheflageffect") - з лютого 2025 року на тлі загострення у відносинах з новим керівництвом США відбулося досить різке зростання довіри та єднання;
* короткостроковий вплив підписання Угоди про копалини - попереднє опитування (яке зафіксувало ріст довіри до 74%) було на початку травня 2025 року одразу після підписання Угоди. Можливо, у частини людей це короткостроково викликало сплеск оптимізму та надії, що позначалося і на вищій довірі Президенту;
* відсутність прогресу у завершенні війни - частина людей могли мати завищені очікування щодо близькості завершення війни, зокрема, через різні перемовини, які мали місце протягом травня 2025 року;
* контекст опитувальника і запитань - в опитуванні на початку травня 2025 року соціологи запитували про довіру 10 політикам. Різним респондентам політиків зачитували в різному порядку. Аналіз показує, що чим пізніше зачитували "Володимир Зеленський", тим вищою була довіра.
Опитування проводили із 15 травня-3 червня 2025 року серед 1011 респондентів.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
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