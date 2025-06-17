Рейтинг довіри до Зеленського знизився до 65% після стабільного зростання, - опитування КМІС

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського знизився до 65%.

Про це свідчить дослідження КМІС.

Соціологи зазначають, що рівень довіри до глави держави стабільного зростав з грудня 2024 року і сягнув 74% на початку травня 2025 року (не довіряли - 22%).

Водночас вже в другій половині травня - на початку червня 2025 року фіксують зниження довіри, хоча при цьому нинішні показники лишаються вищими, ніж до загострення відносин з новим керівництвом США.

"Так, за результатами нинішнього опитування 65% українців довіряють В. Зеленському, не довіряють - 30%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить +35%. Ці показники нижчі, ніж були на початку травня 2025 року (74% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +52%), проте лишаються вищими, ніж були на початку лютого 2025 року (тоді 57% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +20%)", - йдеться в повідомленні.

"У нас немає додаткової інформації щодо конкретних причин зниження довіри. Для цього потрібно проводити панельні дослідження, коли ми опитуємо тих самих людей упродовж певного періоду і можемо запитати, чому змінилася їх думка порівняно з попереднім опитуванням", - зазначили соціологи.

Проте у КМІС назвали декілька факторів:

* послаблення ефекту згуртування навколо прапора ("rallyaroundtheflageffect") - з лютого 2025 року на тлі загострення у відносинах з новим керівництвом США відбулося досить різке зростання довіри та єднання;

* короткостроковий вплив підписання Угоди про копалини - попереднє опитування (яке зафіксувало ріст довіри до 74%) було на початку травня 2025 року одразу після підписання Угоди. Можливо, у частини людей це короткостроково викликало сплеск оптимізму та надії, що позначалося і на вищій довірі Президенту;

* відсутність прогресу у завершенні війни - частина людей могли мати завищені очікування щодо близькості завершення війни, зокрема, через різні перемовини, які мали місце протягом травня 2025 року;

* контекст опитувальника і запитань - в опитуванні на початку травня 2025 року соціологи запитували про довіру 10 політикам. Різним респондентам політиків зачитували в різному порядку. Аналіз показує, що чим пізніше зачитували "Володимир Зеленський", тим вищою була довіра.

Опитування проводили із 15 травня-3 червня 2025 року серед 1011 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.