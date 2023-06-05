ІК Dragon Capital поліпшила прогноз курс на кінець 2023р. до 39 грн/$1 та інфляції до 12,5%

Позитивні тенденції на валютному ринку і сприятливе макроекономічне тло дали змогу інвесткомпанії Dragon Capital поліпшити прогноз курс гривні на кінець цього року до 39 грн/$1 з 43 грн/$1, а також допустити більш активне ослаблення валютних обмежень, особливо на торговельні операції, аж до повернення до обмеженої гнучкості обмінного курсу.

"Сприятливе макроекономічне тло і поліпшення ситуації на валютному ринку створюють можливості для повернення до обмеженої гнучкості обмінного курсу вже цьогоріч, незважаючи на те, що гаряча фаза війни, ймовірно, триватиме довше, ніж ми очікували раніше (третій квартал 2023 року)", - зазначено в повідомленні компанії в понеділок.

За її оновленим прогнозом, резерви НБУ на кінець 2023 року залишаться на рівні $37 млрд, оскільки збільшення обсягу продажу валюти Нацбанком унаслідок ослаблення валютних обмежень і підвищеного попиту на валюту в перші місяці переходу до гнучкішого курсу компенсуватимуть надходження міжнародної допомоги.

Водночас Dragon Capital зазначає, що в умовах усе ще вкрай нестабільного середовища та ризиків розбалансування девальваційних очікувань перехід до гнучкого курсу відбуватиметься дуже поступово і після виконання низки додаткових передумов, а також після розроблення Нацбанком стратегії валютної лібералізації та її узгодження з МВФ до кінця червня.

"З огляду на поліпшення прогнозу валютного курсу та стрімкіше, ніж очікувалося, сповільнення темпів споживчої інфляції останніми місяцями, ми також знизили наш прогноз інфляції на кінець 2023 року на 3,5 процентних пункти - до 12,5% рік до року (р/р). Ми очікуємо, що сприятлива динаміка інфляції надасть змогу НБУ знизити облікову ставку до 20% до кінця року", - зазначила також інвесткомпанія.

Dragon Capital додала, що зберегла прогноз зростання ВВП у 2023 році на рівні 3,0% р/р після його поліпшення з -0,5% у квітні.

"Ми оцінюємо, що темпи падіння ВВП у першому кварталі 2023 року скоротилися до "-" 13% р/р з "-" 31,4% у четвертому кварталі 2022 року, передусім завдяки низькій базі порівняння в березні минулого року, але також завдяки поступовому відновленню економічної активності від початку року на тлі відсутності дефіциту електроенергії, сприятливої зовнішньої кон'юнктури на ринках сталі та руди, поліпшення споживчих настроїв, а також інфляційних і курсових очікувань", - уточнено в релізі.

Компанія зазначила, що прогноз ґрунтується на припущенні, що дію зернової угоди, яка дозволяє експортувати агропродукцію Чорним морем, буде продовжено після 18-го липня, хоча відвантаження зерна відбуватиметься із затримками через перешкоди, які створює Росія.

Водночас Dragon Capital вказала, що потенційна зупинка зернового коридору вже не є критичним ризиком для валютного ринку та економіки України загалом: від початку дії зернової угоди в липні 2022 року українські експортери вивезли 43 млн тонн зерна, що дало змогу суттєво розвантажити елеватори після рекордного врожаю 2021 року.

"Очікуючи врожай зерна цьогоріч на рівні 55 млн тонн, ми оцінюємо середньомісячний експортний потенціал зерна близько 3,5 млн тонн порівняно з 4,4 млн тонн на місяць фактичного експорту з початку дії зернової угоди. При цьому пропускна спроможність альтернативних експортних шляхів значно розширилася - до 3,2 млн тонн зернових на місяць порівняно з 1-1,5 млн тонн у перші місяці війни", - пояснюється в релізі.

Як повідомлялося, Нацбанк закріпив офіційний курс гривні на рівні 36,57 грн/$1 з кінця липня минулого року. Міжнародні резерви України у квітні зросли на $4,07 млрд - до $35,94 млрд, а за підсумками травня завдяки зовнішній підтримці очікується їх збільшення до $37 млрд. Інфляція за підсумками квітня знизилася до 17,9%.

