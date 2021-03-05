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Повышение учетной ставки НБУ ставит под сомнение эффективность программы «Доступное жилье» под 7% - эксперт
12:40 05.03.2021 |
Объем компенсации банкам-участникам программы "Доступное жилье" при повышении учетной ставки НБУ до 6,5% не будет расти, следовательно, дополнительная нагрузка ляжет на плечи заемщиков.
Такое мнение высказал агентству "Интерфакс-Украина" финансовый консультант группы компаний DIM Максим Гончарук.
Он полагает, что недавнее повышение учетной ставки НБУ на 0,5% - это первый шаг к реализации "политики дорогих денег", призванной погасить инфляцию в стране, сдержать рост цен.
"Но повышение на 0,5% вряд ли будет действенным. До конца марта учетная ставка может увеличиться еще на 0,5-1%, то есть до 7,5-8%", - сказал эксперт.
Гончарук напомнил, что, согласно госпрограмме "Доступное жилье", размер компенсации коммерческим банкам за выданные кредиты составляет около 9%.
"Объем компенсации банкам из-за повышения учетной ставки увеличиваться не будет, ведь увеличение компенсации - шаг, прямо противоположный борьбе с инфляцией. Программа заработала 1 марта, а уже 4-го ее условия номинально стали подлежать пересмотру. Низкая эффективность программы под громкие 7% уже очевидна", - пояснил он.
Гончарук полагает, что в условиях нестабильной экономики государственная ипотека не нужна, поскольку страдает именно кредитор, а не коммерческий банк или НБУ. "Несоответствие озвученных условий госипотеки под 7% фактическим может еще больше подорвать доверие покупателей жилья к ипотеке", - сказал он.
Согласно его данным, по состоянию на декабрь 2020 года при учетной ставке НБУ в 6% средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14%, что на 6,4% ниже, чем в декабре 2019 года. На первичном рынке средняя ставка составляла 16,9%, что на 4,6% ниже, чем в декабре 2019 года (в течение 2019-го наблюдалось снижение учетной ставки НБУ с 18% до 15,5%). В 2020 году было выдано на 36% больше ипотечных кредитов, чем в 2019 году (за этот период учетная ставка снизилась почти в три раза).
"При повышении учетной ставки пропорционально увеличиваются проценты по ипотеке как для первичного, так и вторичного рынка жилья. Ужесточение условий по кредитованию по сравнению с 2020 годом приведет к сокращению объема выданных ипотечных кредитов в зависимости от принятых НБУ мер по предотвращению инфляционного катка", - считает эксперт.
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