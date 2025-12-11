Фінансові новини
- |
- 11.12.25
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується $62,15 за барель
10:25 11.12.2025 |
Ціни на нафту стабільні на торгах у четвер.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $62,15 за барель, що на $0,06 (0,1%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти зросли в ціні на $0,27 (0,44%), до $62,21 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,03 (0,05%), до $58,43 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $0,21 (0,36%), до $58,46 за барель.
Підтримку ринку в середу надали повідомлення про те, що американські військові перехопили танкер, який перевозив підсанкційну нафту з Венесуели та Ірану.
Зростанню цін також сприяло зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою, що посилило оптимізм трейдерів щодо перспектив економіки США і попиту на нафту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується $62,15 за барель
|Зеленський підписав закон про Держбюджет-2026
|ВВП України зріс на 2,1% у третьому кварталі
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
|Дефіцит зовнішньої торгівлі продовжує рекордно зростати: Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $39 мільярдів
|Мінекономіки запустило "пілот" з фінансування агровиробників
Бізнес
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача