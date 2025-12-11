Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується $62,15 за барель

Ціни на нафту стабільні на торгах у четвер.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $62,15 за барель, що на $0,06 (0,1%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти зросли в ціні на $0,27 (0,44%), до $62,21 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,03 (0,05%), до $58,43 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $0,21 (0,36%), до $58,46 за барель.

Підтримку ринку в середу надали повідомлення про те, що американські військові перехопили танкер, який перевозив підсанкційну нафту з Венесуели та Ірану.

Зростанню цін також сприяло зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою, що посилило оптимізм трейдерів щодо перспектив економіки США і попиту на нафту.

