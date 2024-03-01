Ціни на золото близькі до подолання позначки $2050 на тлі надій щодо процентної ставки в США

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у п'ятницю і були близькі до прориву вище за ключові рівні, оскільки нічні дані породили надії на те, що послаблення інфляції стимулюватиме зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи.

Спотові ціни на жовтий метал зараз були близькими до того, щоб перевищити торговий діапазон від 2000 до 2050 доларів за унцію, встановлений протягом більшої частини 2024 року.

Але стійкість долара обмежила подальше зростання золота, оскільки долар виріс у ході нічних торгів і зберіг більшу частину своєї сили на азіатській сесії.

Спотове золото о 07:24 стабілізувалося на рівні $2043,64 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з поточним терміном дії у квітні впали на 0,1% до $2051,95 за унцію. Обидва інструменти зросли на 0,4%-0,6% у четвер, також отримавши вигоду від покупок наприкінці місяця після значною мірою стриманих показників у лютому.

Інші дорогоцінні метали також зросли у п'ятницю. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до $885,45 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до $22,953 за унцію.

Дані за індексом цін PCE (ключовий показник ФРС інфляції) у січні, як і очікувалося, знизилися. Дані породили надії на те, що інфляція знизиться в найближчі місяці і дасть ФРС достатній стимул для зниження ставок у червні.

Але CME Fedwatch tool показав, що трейдери лише трохи збільшили свої очікування зниження ставок у червні, тоді як бети на призупинення ставок залишилися стабільними.

Багато представників ФРС також попередили, що через стійку інфляцію центральний банк не поспішатиме з ослабленням політики, що вказує на те, що будь-які майбутні тенденції до зростання інфляції, швидше за все, зменшать перспективу червневого зниження ставки.

Очікується, що дані щодо інфляції за лютий та березень будуть визначати траєкторію цін на дорогоцінні метали в найближчі місяці, враховуючи, що за останні два роки вони рухалися відповідно до очікувань за ставками у США.

Зростання ставок вдарило по золоту за останні два роки, оскільки альтернативна вартість інвестицій у жовтий метал зросла. Ця ідея чинила тиск на більшість інших металів.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в п'ятницю після неоднозначних економічних сигналів від провідного імпортера, Китаю.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у травні, впали до $3,8453 за фунт.

Офіційні дані індексу менеджерів із закупівель у Китаї показали, що виробничий сектор країни скорочується п'ятий місяць поспіль у лютому - тенденція, яка не обіцяє нічого хорошого для попиту на мідь.

Але невиробнича активність була підтримана святкуванням Нового року за місячним календарем, а приватне дослідження показало зростання у виробничому секторі.