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Перші аукціони із субаренди пасовищ і сіножатей стартували на «Прозорро.Продажі»

15:48 10.04.2025 |

Новини АПК

 

У системі "Прозорро.Продажі" стартували аукціони суборенди пасовищ і сіножатей у дев`яти областях України, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Це ще один крок до ефективного використання державних сільгоспземель і підтримки тваринницького напрямку", - написав він у Telegram.

За його інформацією, у межах першого пулу доступні для суборенди 7 475 га пасовищ і 2 706 га сіножатей. Найбільші площі пасовищ - у Миколаївській і Харківській областях, а сіножатей - у Полтавській та Сумській. Наявні ділянки площею від 0,14 до 257 гектарів.

"Ці земельні наділи передаються в суборенду на 14 років, що дозволяє аграріям планувати діяльність на роки вперед, залучати інвестиції та розвивати господарства без ризиків", - пояснив Коваль.

Міністр зауважив, що взяти участь в аукціонах можуть як фермери, так і агропідприємства. Реєстрація - через електронні майданчики системи "Прозорро.Продажі".

Крім того, оновлено інтерактивну мапу "Земельного банку", яка тепер має окремі розділи для пасовищ та сіножатей. За кілька кліків можна побачити доступні ділянки, умови участі та можете обрати потрібний лот: https://landbank.spfu.gov.ua .
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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