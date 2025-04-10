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«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року
13:29 10.04.2025 |
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС автоматично продовжено ще на 6 місяців до кінця 2025 року, повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).
"Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, відома як "транспортний безвіз", продовжена до 31 грудня 2025 року. Це рішення стало можливим завдяки ефективній реалізації Угоди, її позитивному впливу на економіку обох сторін та ефективному моніторингу її виконання", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства у фейсбук в четвер.
Вперше "транспортний безвіз" був погоджений у червні 2022 року. Традиційно угода діє один рік. У червні 2024 року вона була продовжена втретє ще на один рік - до червня 2025 року. Тоді однією з умов оновленої угоди стала автоматична пролонгація до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони угоди та відсутність порушень, нагадали в Міністерстві.
"Перевезення автомобільним транспортом між Україною та ЄС сьогодні мають вирішальне значення для економічної стійкості нашої держави, адже саме дорогами ми експортуємо товари з доданою вартістю та імпортуємо необхідні вантажі", - заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, завдяки "транспортному безвізу" експорт дорогами до Євросоюзу зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України - на 37%.
На спільному засіданні уряду України і Єврокомісії в лютому в Києві Кулеба сказав, що Україна сподівається на підтримку Євросоюзу в укладанні безстрокової угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом ("транспортний безвіз").
Термін угоди, яка діяла до продовження, спливав 30 червня 2025 року.
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