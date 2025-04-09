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АНАЛІТИКА

Razer призупиняє продажі ноутбуків у США

16:09 09.04.2025 |

Новини IT

 

Компанія Razer тимчасово зупиняє продажі своїх ноутбуків в Сполучених Штатах. Майбутній Blade 16 та інші ноутбуки Razer більше не доступні для попереднього замовлення або купівлі на американському сайті компанії. Про це пише The Verge.

Компанія не коментувала причину припинення продажів. Проте виробник модульних ноутбуків Framework також припинив продаж деяких моделей у США, пояснивши це введенням мит адміністрацією Трампа. Тоді компанія також зазначила, що багато інших виробників вжили подібних заходів, хоча більшість із них не оголосили про це публічно.

Навіть нова підставка для ноутбука, яку Razer анонсувала 8 квітня і про яку в пресрелізі зазначено, що вона буде "доступна вже зараз", на американському сайті Razer відсутня, а ціна на неї не вказана. Водночас на сайті Razer Canada ця підставка продається за 99 канадських доларів.
За матеріалами: mezha.media
 

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