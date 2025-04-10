Китай вважає безвідповідальними заяви про участь його громадян у «конфлікті в Україні»

Зовнішньополітичне відомство Китаю закликає правильно розуміти роль КНР в «українському конфлікті» та не робити «безвідповідальних заяв» про участь китайських громадян у бойових діях в Україні.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає кореспондент Укрінформу.

«Китай порадив би відповідним сторонам правильно та чітко розуміти роль КНР в українському конфлікті (так у Китаї називають російську війну проти України - ред.), а не вдаватись до безвідповідальних висловлювань», - сказав Лінь у відповідь на прохання прокоментувати нові повідомлення української сторони про громадян КНР, які воюють у складі російських окупаційних військ.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Лінь Цзянь заявив, що уряд Китаю уточнює з українською стороною інформацію про полонених у Донецькій області громадян КНР, які воювали у складі військ країни-агресорки.

Дипломат також зауважив, що уряд Китаю завжди просить своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-яких форм участі у збройних конфліктах та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони.

8 квітня Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Донецькому напрямку українські воїни вступили у бій з шістьма китайськими військовими, двох узяли у полон.

За даними СБУ, один із фігурантів, безробітний 1991 року народження, був завербований представником РФ безпосередньо у Китаї. У лютому 2025 року прибув до Москви і підписав контракт.

Інший, 1998 року народження, приїхав до РФ у грудні 2024 року нібито з туристичною метою і там подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів.

Начальник Групи зв'язків з громадськістю ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець у коментарі Укрінформу розповів, що громадянин Китаю, взятий у полон біля Білогорівки, вступив до армії РФ, щоб отримати російське громадянство. Це йому пообіцяв посередник у КНР, якому він заплатив 300 тис. рублів. Військову підготовку громадянин КНР проходив на окупованій Луганщині, крім нього, у складі групи були інші громадяни Китаю. Підготовка включала базові військові навички та проводилась без перекладача - із застосуванням жестів і мобільного перекладача.

До МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні після того, як українські військові взяли в полон двох китайських бійців на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці Росії. Відомі їхні паспортні дані та місця служби. За його словами, громадян КНР вербують, зокрема, через соцмережі - Тик-Ток та інші китайські соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики, і "офіційний Пекін про це знає".

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що в адміністрації Дональда Трампа вважають тривожним те, що разом із солдатами з Північної Кореї Росія долучає до своїх лав громадян Китаю у війні проти України. Брюс зазначила, що Китай «постачає майже 80% товарів подвійного використання, необхідних Росії для ведення війни» і є «головним помічником Росії у її війні в Україні».