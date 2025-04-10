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Нафта прискорила зниження, Brent подешевшала до $63,5 за барель
15:42 10.04.2025 |
Зниження цін на нафту прискорилося вдень у четвер на тлі збереження невизначеності у світовій торгівлі.
Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:43 EET подешевшали на $1,98 (3,02%) - до $63,5 за барель.
Котирування травневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу впали на $1,98 (3,18%) - до $60,38 за барель.
Напередодні обидві марки подорожчали більше ніж на 4%, показавши найкраще зростання з осені минулого року і дещо відновившись після падіння до чотирирічних мінімумів за підсумками попередніх торгів.
Увечері в середу президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення на 90 днів дії дзеркальних мит для країн, які не відповіли на раніше оголошені ним тарифні заходи. Водночас тарифи щодо китайського імпорту підвищуються до 125%.
"Невизначеність все ще велика, і перспективи серйозного відновлення цін на нафту зараз видаються малоймовірними. Ринку доводиться враховувати ризики ослаблення попиту і збільшення видобутку ОПЕК, - сказав Оле Гансен із Saxo Bank. - Ситуація з митами все ще найгірша з 1930-х років".
Китай є найбільшим у світі імпортером нафти, і зростання американських мит може негативно позначитися на попиті на пальне і продукти нафтопереробки в країні.
Тривожним сигналом із КНР стали дані про те, що споживчі ціни (індекс CPI) в Китаї в березні зменшилися на 0,1% у річному вираженні. Зниження відзначено другий місяць поспіль. Аналітики в середньому прогнозували зростання споживчих цін на 0,1%.
Водночас ціни виробників (індекс PPI) у березні впали на 2,5% у річному вираженні. Цей показник вказує на дефляцію вже 30 місяців поспіль.
"Ми очікуємо, що ціни на нафту повернуться до спадного тренду після того, як оптимізм з приводу паузи в митах зійде нанівець, - зазначив стратег IG Asia Pte Йіп Джун Ронг. - Негативні фактори все ще чинять тиск на попит, а прогнози для зростання економіки Китаю можуть погіршитися".
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