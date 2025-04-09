Microsoft зупинила проєкт із будівництва дата-центрів в Огайо на $1 млрд

Microsoft призупинила реалізацію масштабного проєкту з будівництва дата-центрів у центральному Огайо, оціненого в $1 млрд. Спочатку планувалося звести три кампуси в Нью-Олбані, Хіті та Хевроні, створюючи інфраструктуру для хмарних і ШІ-сервісів.

За словами представників компанії, відмова обумовлена стратегічним переглядом інвестицій. Microsoft продовжить володіти ділянками та обіцяє, що дві з них використовуватимуть для сільського господарства, поки проєкт не буде відновлено.

Попри скасування будівництва, компанія заявила про намір виконувати колишні зобов'язання з модернізації доріг і комунальної інфраструктури. Крім того, Microsoft продовжить інвестувати в розвиток цифрових навичок і зміцнення місцевих громад.

Спочатку передбачалося, що в кожному кампусі буде як мінімум одна будівля, а в довгостроковій перспективі - можливість масштабування. План включав $700 млн на будівництво і $300 млн на обладнання, створюючи десятки нових робочих місць.

Рішення збіглося з відмовою Microsoft від оренди «пари сотень мегават» дата-центрів у приватних операторів у США. Це може свідчити про надлишок потужностей на тлі невиправдано високих вкладень в інфраструктуру ШІ та нерівномірного попиту, вважають деякі аналітики.

Місцеві експерти висловлюють стурбованість висхідним споживанням електроенергії. До 2030 року попит на енергію в регіоні може зрівнятися з рівнем Манхеттену. Це посилює суспільні дебати про майбутню стійкість цифрової інфраструктури.