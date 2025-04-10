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Фінкомітет рекомендує ухвалити в цілому законопроєкт щодо компенсації учасникам бойових дій витрат на ОСЦПВ
12:50 10.04.2025 |
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №12295-д про внесення змін до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (ОСЦПВ) щодо компенсації витрат певних категорій.
Таке рішення комітет ухвалив одностайно 10 квітня, повідомив агентство "Інтерфакс-Україна" учасник засідання.
Як повідомлялося, згідно із законопроєктом, учасники бойових дій та особи з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, матимуть право на компенсацію їхніх витрат на оплату страхових премій за ОСЦПВ з державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.
Законопроєкт передачає, що відповідна норма починає діяти з 1 січня 2025 року.
Документ також передбачає зменшення для страхувальника-особи з інвалідністю внаслідок війни на 50% розміру страхової премії за ОСЦПВ на постійній основі для його автотранспорту, який має робочий об'єм двигуна до 2500 куб. см або потужність електродвигуна до 100 кВт.
Однак для цього керувати таким транспортним засобом має або безпосередньо страхувальник, або особа, яка теж відноситься до інших категорій, що мають право на знижку. Також має бути дотримана умова користування транспортом без надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу тощо.
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