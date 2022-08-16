Надходження від продажу перетину для експорту е/е в Європу за тиждень знизилися на третину

Надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з 30 червня по 14 серпня становлять майже 1,44 млрд грн, передає Енергореформа.

Як свідчать результати добових аукціонів, що проводяться "Укренерго" за цими напрямками, перетин на другий тиждень серпня обійшовся експортерам майже 289 млн грн, що на третину менше, ніж першого тижня серпня (430 млн грн). У самій компанії падіння ціни перетину пояснили поступовим зниженням цін на е/е на ринках Словаччини та Румунії, що почалося з початку серпня.

Найвищі ціни перетину по Румунії зафіксовано на неділю, 14 серпня: майже 13,8 тис. грн/МВт-год (рекордним залишається липневий показник 21,7 тис. грн/МВт-год), по Словаччині - на понеділок, 8 серпня: майже 11 тис. грн/МВт-год (рекорд - 21,27 тис. грн/МВт-год).

У другий тиждень серпня лідерську позицію на обох напрямках за обсягом поставок зайняла "ДТЕК Західенерго", особливо на словацькому напрямку, де компанія викуповувала перетин для поставок від 2100 МВт-год на добу до понад 2700 МВт-год на добу з можливих 3000 МВт-год на добу.

Державний "Енергоатом", який не брав участі з початку серпня в аукціонах, почав викуповувати перетин для поставок до Румунії з 11 серпня і до кінця тижня - на 720 МВт-год - майже 1400 МВт-год на добу з можливих 3000 МВт-год на добу. Вихід на аукціони "Енергоатому" спричинив зниження обсягів, що експортуються "ДТЕК Західенерго", - від більш ніж 2300 МВт-год на добу на початку тижня до майже 1400-1500 МВт-год в його кінці.

Досить активними експортерами залишаються "ЕРУ Трейдінг" (у певні дні викуповувала до 20% перетину у Словаччину), "Ле Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "Нові технології 3000". Певні обсяги протягом тижня продовжували викуповувати "Некстрейд", "УкрГаз Ресурс", Артлекс-Енерджі, "Акспо-Україна", "Енергум".

Державне ПрАТ "Укргідроенерго" в аукціонах на Румунію та Словаччину в першій половині серпня не брало участі. В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" її глава Ігор Сирота пояснив, що завдання компанії - забезпечити ресурсом насамперед вітчизняну енергосистему. Водночас, за його словами, компанія має ресурс для поставок до Молдови рівним графіком. У результаті компанія, як і в перший тиждень серпня, викуповувала перетин 100 МВт рівним графіком для постачання е/е до Молдови (всього 2400 МВт-год на добу).

Перетин у Польщу продовжує викуповувати на добових аукціонах на додаток до викуплених 147 МВт потужності на місячному аукціоні "ДПЕК Західенерго" - на 8-14 серпня по 63 МВт щогодини (1512 МВт-год на добу).

Перетини зі Словаччини, Румунії та Молдови на добових аукціонах на тиждень традиційно залишилися не викуплені.

Ціна перетину на всіх аукціонах, крім експорту до Румунії та Словаччини, дорівнює 0 грн/МВт-год.

Як повідомляла Енергореформа, 28 липня ENTSO-E збільшило потужності для експорту до Румунії та Словаччини до 250 МВт. "Укренерго" цього ж дня провело добовий аукціон, поділивши потужність порівну. Місяцем раніше комерційний експорт розпочався зі 100 МВт до Румунії, з 7 липня їх поділили зі Словаччиною по 50 МВт.

За даними Міненерго, технічно Україна вже зараз може експортувати на потужності 1,5-1,7 тис. МВт і згодом очікує на збільшення експорту.