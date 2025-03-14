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АНАЛІТИКА

НБУ вважає гарним компромісом поточні терміни повернення валютної виручки

17:55 14.03.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Поточні терміни повернення валютної виручки 120 днів для агропромислових виробників та 180 днів для інших експортерів, за аналізом Національного банку України (НБУ), залишаються гарним компромісом, який дозволяє, з одного боку, компаніям везти свою господарську діяльність без суттєвих перепон, а з іншого - забезпечити ритмічне надходження валютної виручки у країну, наголосив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Ми у цьому плані залишаємося достатньо гнучкими і разом з колегами з уряду, з Міністерства економіки готові розглядати варіанти щодо коригування існуючих та потенційних нових винятків і продовження граничних строків розрахунків за імпортними та експортними операціями. Водночас для того, щоб здійснювати певні кроки, нам потрібні дійсно обґрунтовані причини для зміни існуючої системи", - сказав він на Саміті експортерів Forbes у Києві у п'ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Ніколайчук зазначив, що поки повномасштабна війна триває, Нацбанк змушений широко використовувати інструментарії валютних обмежень у своїй діяльності. Він нагадав, що ще у червні 2023 року НБУ затвердив стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення інфляційного таргетування, і з того часу її реалізує відповідно до наявних макрофінансових передумов.

За його словами, важливою частиною цієї стратегії є дорожня карта пом'якшення валютних обмежень, Нацбанк зараз знаходиться на другому етапі її реалізації, затвердивши потужний пакет пом'якшувальних заходів у травні минулого року, а також додавши у вересні ще важливий пакет.

"Фактично зараз ми концентруємося на реалізації торгового фінансування, управління валютними ризиками банків та можливості сплачувати відсотки за старими боргами", - констатував він.

Як уточнив Ніколайчук, у поточних умовах великої геополітичної невизначеності простір для пом'якшення обмежень є досить обмеженим, але лібералізація залишається у центрі його уваги.

"На найближче майбутнє ми наразі розробляємо певні точкові рішення, які насамперед стосуватимуться збільшення можливостей з просування української продукції на зовнішніх ринках", - сказав заступник голови НБУ.

Він пояснив, центробанк має на меті змінити фокус своїх дій на стимулюючу лібералізацію: "В ту лібералізацію, яку ми будемо проводити, хочемо зашивати стимули, пов'язані з залученням додаткового капіталу в Україну або з розширення можливостей просування нашої продукції на зовнішніх ринках".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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