НБУ вважає гарним компромісом поточні терміни повернення валютної виручки

Поточні терміни повернення валютної виручки 120 днів для агропромислових виробників та 180 днів для інших експортерів, за аналізом Національного банку України (НБУ), залишаються гарним компромісом, який дозволяє, з одного боку, компаніям везти свою господарську діяльність без суттєвих перепон, а з іншого - забезпечити ритмічне надходження валютної виручки у країну, наголосив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Ми у цьому плані залишаємося достатньо гнучкими і разом з колегами з уряду, з Міністерства економіки готові розглядати варіанти щодо коригування існуючих та потенційних нових винятків і продовження граничних строків розрахунків за імпортними та експортними операціями. Водночас для того, щоб здійснювати певні кроки, нам потрібні дійсно обґрунтовані причини для зміни існуючої системи", - сказав він на Саміті експортерів Forbes у Києві у п'ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Ніколайчук зазначив, що поки повномасштабна війна триває, Нацбанк змушений широко використовувати інструментарії валютних обмежень у своїй діяльності. Він нагадав, що ще у червні 2023 року НБУ затвердив стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення інфляційного таргетування, і з того часу її реалізує відповідно до наявних макрофінансових передумов.

За його словами, важливою частиною цієї стратегії є дорожня карта пом'якшення валютних обмежень, Нацбанк зараз знаходиться на другому етапі її реалізації, затвердивши потужний пакет пом'якшувальних заходів у травні минулого року, а також додавши у вересні ще важливий пакет.

"Фактично зараз ми концентруємося на реалізації торгового фінансування, управління валютними ризиками банків та можливості сплачувати відсотки за старими боргами", - констатував він.

Як уточнив Ніколайчук, у поточних умовах великої геополітичної невизначеності простір для пом'якшення обмежень є досить обмеженим, але лібералізація залишається у центрі його уваги.

"На найближче майбутнє ми наразі розробляємо певні точкові рішення, які насамперед стосуватимуться збільшення можливостей з просування української продукції на зовнішніх ринках", - сказав заступник голови НБУ.

Він пояснив, центробанк має на меті змінити фокус своїх дій на стимулюючу лібералізацію: "В ту лібералізацію, яку ми будемо проводити, хочемо зашивати стимули, пов'язані з залученням додаткового капіталу в Україну або з розширення можливостей просування нашої продукції на зовнішніх ринках".