Темпи експорту зерна у березні на 36,1% нижче, ніж рік тому - Мінагрополітики

Україна станом на 14 березня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-2024 - червень-2025) експортувала 30,842 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,66 млн тонн відвантажено в поточному місяці, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 15 березня минулого року загальний показник відвантажень становив 32,265 млн тонн, зокрема в березні - 2,595 млн тонн.

При цьому з початку поточного сезону експортовано пшениці - 12,478 млн тонн (у 2023/24 МР - 12,864 млн тонн), ячменю - 2,192 млн тонн (1,806 млн тонн), жита - 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи - 15,691 млн тонн (17,309 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 14 березня оцінюється в 50,5 тис. тонн (у 2023/24 МР - 76 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 46,6 тис. тонн (72,2 тис. тонн).