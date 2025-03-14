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Темпи експорту зерна у березні на 36,1% нижче, ніж рік тому - Мінагрополітики
14:39 14.03.2025 |
Україна станом на 14 березня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-2024 - червень-2025) експортувала 30,842 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,66 млн тонн відвантажено в поточному місяці, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.
Згідно з повідомленням, станом на 15 березня минулого року загальний показник відвантажень становив 32,265 млн тонн, зокрема в березні - 2,595 млн тонн.
При цьому з початку поточного сезону експортовано пшениці - 12,478 млн тонн (у 2023/24 МР - 12,864 млн тонн), ячменю - 2,192 млн тонн (1,806 млн тонн), жита - 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи - 15,691 млн тонн (17,309 млн тонн).
Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 14 березня оцінюється в 50,5 тис. тонн (у 2023/24 МР - 76 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 46,6 тис. тонн (72,2 тис. тонн).
|
|
2024/2025 МР
|
2023/2024 МР
|
Всього
|
в тому числі:
у березні 2025
|
Всього станом на 15.03.2024
|
в тому числі:
у березні 2024 станом на 15.03.2024
|
Зернові та зернобобові, всього
|
30842
|
1660
|
32265
|
2595
|
пшениця
|
12478
|
495
|
12864
|
1092
|
ячмінь
|
2192
|
48
|
1806
|
183
|
жито
|
10,8
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
кукурудза
|
15691
|
1111
|
17309
|
1314
|
Борошно пшеничне, тис. тонн
|
46,6
|
1,9
|
72,2
|
2,0
|
Борошно інше, тис. тонн
|
3,9
|
0,1
|
3,8
|
0,1
|
Борошно разом, тис. тонн
у перерахунку на зерно, тис. тонн
|
50,5
67,3
|
2,0
2,7
|
76,0
101,3
|
2,1
2,8
|
Експорт разом (зерно + борошно)
|
30910
|
1662
|
32366
|
2598
|
|
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