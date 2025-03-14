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АНАЛІТИКА

Темпи експорту зерна у березні на 36,1% нижче, ніж рік тому - Мінагрополітики

14:39 14.03.2025 |

Новини АПК

 

Україна станом на 14 березня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-2024 - червень-2025) експортувала 30,842 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,66 млн тонн відвантажено в поточному місяці, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 15 березня минулого року загальний показник відвантажень становив 32,265 млн тонн, зокрема в березні - 2,595 млн тонн.

При цьому з початку поточного сезону експортовано пшениці - 12,478 млн тонн (у 2023/24 МР - 12,864 млн тонн), ячменю - 2,192 млн тонн (1,806 млн тонн), жита - 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи - 15,691 млн тонн (17,309 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 14 березня оцінюється в 50,5 тис. тонн (у 2023/24 МР - 76 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 46,6 тис. тонн (72,2 тис. тонн).

2024/2025 МР

2023/2024 МР

Всього

в тому числі:

у березні 2025

Всього станом на 15.03.2024

в тому числі:

у березні 2024 станом на 15.03.2024

Зернові та зернобобові, всього

30842

1660

32265

2595

пшениця

12478

495

12864

1092

ячмінь

2192

48

1806

183

жито

10,8

0,0

1,0

0,0

кукурудза

15691

1111

17309

1314

Борошно пшеничне, тис. тонн

46,6

1,9

72,2

2,0

Борошно інше, тис. тонн

3,9

0,1

3,8

0,1

Борошно разом, тис. тонн

у перерахунку на зерно, тис. тонн

50,5

67,3

2,0

2,7

76,0

101,3

2,1

2,8

Експорт разом (зерно + борошно)

30910

1662

32366

2598

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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