В Україні з'являться управителі «останнього шансу» для проблемних активів

Для арештованих активів, яким довгий час не вдаватиметься знайти управителя, "включатиметься" механізм управителів "останнього шансу". Він передбачений новою моделлю управління арештованими активами, яку пропонують до другого читання законопроєкту 12374-д.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна.

"Якщо простому чи складному активу за декілька раундів аукціону не вдасться вибрати управителя - тоді АРМА просто закуповує на Prozorro послуги з управління активами. Це так званий управитель "останнього шансу" для активу. Однак тут уже не йдеться про відсоток від управління активом - за послуги управління буде визначена конкретна щомісячна оплата з боку держави. При цьому АРМА формуватиме спеціальний фонд від надходжень від управління активами та їх продажу, що дозволить у подальшому мінімізувати витрати державного бюджету на управління активами", - пояснила Анастасія Радіна.

За словами народної депутатки управителем "останнього шансу"можуть бути ФОПи (зокрема арбітражні керуючі) або юридичні особи. Різниця зі "звичайними" управителями в тому, що управитель "останнього шансу" буде управляти активом за фіксовану оплату, не претендуючи на відсоток від доходу. Закупівлі послуг з управління відбуватимуться на площадці Prozorro.

"Скоріш за все, такий формат буде застосовуватися для активів, які з різних причин не дуже дохідні й потребують просто консервації та належного зберігання. Мета такого інструменту - щоб якомога більше активів мали управителя і держава не втрачала кошти, відшкодовуючи власникам збитки, або ж зберегла можливість продати актив у разі конфіскації. Така система працює, наприклад, у Великій Британії", - каже Анастасія Радіна.