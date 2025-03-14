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В Україні з'являться управителі «останнього шансу» для проблемних активів
17:39 14.03.2025 |
Для арештованих активів, яким довгий час не вдаватиметься знайти управителя, "включатиметься" механізм управителів "останнього шансу". Він передбачений новою моделлю управління арештованими активами, яку пропонують до другого читання законопроєкту 12374-д.
Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна.
"Якщо простому чи складному активу за декілька раундів аукціону не вдасться вибрати управителя - тоді АРМА просто закуповує на Prozorro послуги з управління активами. Це так званий управитель "останнього шансу" для активу. Однак тут уже не йдеться про відсоток від управління активом - за послуги управління буде визначена конкретна щомісячна оплата з боку держави. При цьому АРМА формуватиме спеціальний фонд від надходжень від управління активами та їх продажу, що дозволить у подальшому мінімізувати витрати державного бюджету на управління активами", - пояснила Анастасія Радіна.
За словами народної депутатки управителем "останнього шансу"можуть бути ФОПи (зокрема арбітражні керуючі) або юридичні особи. Різниця зі "звичайними" управителями в тому, що управитель "останнього шансу" буде управляти активом за фіксовану оплату, не претендуючи на відсоток від доходу. Закупівлі послуг з управління відбуватимуться на площадці Prozorro.
"Скоріш за все, такий формат буде застосовуватися для активів, які з різних причин не дуже дохідні й потребують просто консервації та належного зберігання. Мета такого інструменту - щоб якомога більше активів мали управителя і держава не втрачала кошти, відшкодовуючи власникам збитки, або ж зберегла можливість продати актив у разі конфіскації. Така система працює, наприклад, у Великій Британії", - каже Анастасія Радіна.
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