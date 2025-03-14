Весняна посівна-2025 стартувала в Україні: у 15 областях засіяно 83 тис. га

Україна станом на 13 березня засіяла яровими зерновими та зернобобовими культурами 83 тис. га в 15 областях, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно із повідомленням, тиждень тому роботи велися у двох південних областях - Миколаївській та Одеській. Зараз до них приєдналися ще 13 регіонів.

Наразі в Україні посіяно ячмінь на 45,2 тис. га, горох - на 17,8 тис. га, яра пшениця - на 12,9 тис. га, овес - на 7,2 тис. га.

Лідирують у сівбі ярових сільгоспкультур Тернопільська - 15,2 тис. га, Волинська - 11 тис. га, Рівненська - 10,84 тис. га, Вінницька - 10,1 тис. га і Миколаївська - 10 тис. га області.

У Мінагрополітики нагадали, що у 2025 році в Україні планують засіяти понад 5,7 млн га ярих зерновими і зернобобовими культурами, що відповідає рівню 2024 року. Особливість нового сезону - збільшення площ під ярою пшеницею на 28% (до 222,8 тис. га), що пов'язано зі зростанням попиту з боку переробників та експортерів.

Як повідомлялося, у 2024 році посівна кампанія стартувала 29 лютого. Станом на 14 березня в Україні вона велася у 14 областях, де було засіяно 128,1 тис. га зернових і зернобобових культур, із них 12,9 тис. га було занято пшеницею, 69,6 тис. га ячменем, 41,5 тис. га горохом і 3,7 тис га вівсом.