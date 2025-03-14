Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Весняна посівна-2025 стартувала в Україні: у 15 областях засіяно 83 тис. га

15:51 14.03.2025 |

Новини АПК

 

Україна станом на 13 березня засіяла яровими зерновими та зернобобовими культурами 83 тис. га в 15 областях, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно із повідомленням, тиждень тому роботи велися у двох південних областях - Миколаївській та Одеській. Зараз до них приєдналися ще 13 регіонів.

Наразі в Україні посіяно ячмінь на 45,2 тис. га, горох - на 17,8 тис. га, яра пшениця - на 12,9 тис. га, овес - на 7,2 тис. га.

Лідирують у сівбі ярових сільгоспкультур Тернопільська - 15,2 тис. га, Волинська - 11 тис. га, Рівненська - 10,84 тис. га, Вінницька - 10,1 тис. га і Миколаївська - 10 тис. га області.

У Мінагрополітики нагадали, що у 2025 році в Україні планують засіяти понад 5,7 млн га ярих зерновими і зернобобовими культурами, що відповідає рівню 2024 року. Особливість нового сезону - збільшення площ під ярою пшеницею на 28% (до 222,8 тис. га), що пов'язано зі зростанням попиту з боку переробників та експортерів.

Як повідомлялося, у 2024 році посівна кампанія стартувала 29 лютого. Станом на 14 березня в Україні вона велася у 14 областях, де було засіяно 128,1 тис. га зернових і зернобобових культур, із них 12,9 тис. га було занято пшеницею, 69,6 тис. га ячменем, 41,5 тис. га горохом і 3,7 тис га вівсом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5098
  0,0172
 0,04
EUR
 1
 45,2291
  0,2284
 0,51

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1492  0,04 0,10 41,7635  0,04 0,10
EUR 44,6538  0,14 0,30 45,4181  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5350  0,02 0,06 41,5500  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес