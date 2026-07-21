Фінансові новини
- |
- 21.07.26
- |
- 06:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Києві подорожчали квартири преміального сегмента
11:47 20.07.2026 |
Середня вартість квадратного метра на первинному ринку Києва зростає більшою мірою у гривні, причому найактивніше дорожчають квадрати в новобудовах преміумкласу. Про це свідчить аналітичний звіт ЛУН Статистики за перше півріччя 2026 року.
На початку року активніше дорожчав квадратний метр у комфорт- та преміумкласах, і в другому кварталі ця тенденція збереглася.
За рік квадратний метр у комфорт-класі додав 13,1% середньої вартості, здорожчавши з 47 300 до 53 500 грн, а преміум - 20,9%, подорожчавши зі 134 000 до 163 000 грн.
У сегментах економ та бізнес медіана стартових цін також зросла, але не настільки відчутно. В економ ціни за рік додали 7,6%, збільшивсь з 41 000 до 44 100 грн.
А в класі бізнес середня ціна піднялася на 7,67% - з 74 300 до 80 000 грн.
"Різниця у вартості квадратного метра новобудов різних класів посилюється і наближається до чотирьох разів - 163 000 грн у преміум проти 44 100 грн в економі", - наголошують аналітики. Ще рік тому ціни відрізнялись утричі - 134 200 грн в преміумкласі проти 40 900 грн в економі.
Скільки коштують квартири у Києві у липні 2026 року
Загалом у рейтингу найдорожчих міст Київ посів друге місце після Львова, де вартість за метр сягнула 67 500 грн ($1500), що на 14% у гривні та 7% у доларі дорожче, ніж рік тому.
Водночас новобудови Київської області усе ще значно дешевші й навіть не увійшли до першої трійки за медіанною ціною, тут метр коштує 41 000 грн, або $910 (+17% / +10% рік до року).
Найвищою вартість квадратного метра новобудов залишається в Печерському районі, де медіана стартової ціни досягла рівня 127 000 грн.
Друге місце за рівнем цін посідають новобудови Шевченківського району, квадратний метр яких у середньому коштує 76 600 грн.
На третьому місці - новобудови Подільського району, "середній квадрат" в якому коштує 72 100 грн.
Найдоступніші новобудови - на лівому березі: у Деснянському (36 500 грн за кв. м), Дарницькому (49 600 грн) та Дніпровському (51 800 грн) районах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна першою отримає нове покоління систем ППО SAMP/T NG — Зеленський
|Парламент звільнив уряд на чолі зі Свириденко
|Рада зробила перший крок до декриміналізації дорослого контенту
|ЄС відкрив шостий кластер у переговорах про вступ України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|Нафта марки WTI почала дешевшати, а Brent сповільнила зростання до 88,4 долара за барель
|За підсумками травня економіка України компенсувала падіння перших чотирьох місяців — Мінекономіки
|Надходження від податку на доходи фізосіб зросли на 19% за пів року
|ФОПи активно беруть участь у держзакупівлях: з початку року виграли майже 1 млн тендерів
|Нацбанк впроваджує стандартизований підхід до моніторингу платежів
|Українські удари по НПЗ РФ сприяли зростанню цін на дизель у США – ЗМІ
Бізнес
|Розробники найбільшого вантажного літака світу наблизилися до старту виробництва
|Новий ChatGPT Work від OpenAI вміє працювати з файлами, браузером і застосунками
|ТОП вживаних авто з-за кордону, які українці найчастіше купували у першому півріччі
|Google Photos почав впроваджувати ШІ-функцію Video Remix для обробки відео
|Samsung вивела на ринок перший PCIe 6.0 SSD із пропускною здатністю до 28,4 ГБ/с
|Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями
|ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку