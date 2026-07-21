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АНАЛІТИКА

У Києві подорожчали квартири преміального сегмента

11:47 20.07.2026 |

Економіка

У Києві подорожчали квартири преміального сегментаУ Києві спостерігається зростання цін на квартири преміумкласу, де вартість квадратного метра підвищилася на 20,9% за рік. Це зростання відбувається на тлі загального подорожчання житла в місті, де Київ посів друге місце за вартістю квадратного метра після Львова. Найвищі ціни на новобудови зафіксовані в Печерському районі, тоді як найбільш доступні - на лівому березі.

Середня вартість квадратного метра на первинному ринку Києва зростає більшою мірою у гривні, причому найактивніше дорожчають квадрати в новобудовах преміумкласу. Про це свідчить аналітичний звіт ЛУН Статистики за перше півріччя 2026 року.

На початку року активніше дорожчав квадратний метр у комфорт- та преміумкласах, і в другому кварталі ця тенденція збереглася.

За рік квадратний метр у комфорт-класі додав 13,1% середньої вартості, здорожчавши з 47 300 до 53 500 грн, а преміум - 20,9%, подорожчавши зі 134 000 до 163 000 грн.

У сегментах економ та бізнес медіана стартових цін також зросла, але не настільки відчутно. В економ ціни за рік додали 7,6%, збільшивсь з 41 000 до 44 100 грн.

А в класі бізнес середня ціна піднялася на 7,67% - з 74 300 до 80 000 грн.

"Різниця у вартості квадратного метра новобудов різних класів посилюється і наближається до чотирьох разів - 163 000 грн у преміум проти 44 100 грн в економі", - наголошують аналітики. Ще рік тому ціни відрізнялись утричі - 134 200 грн в преміумкласі проти 40 900 грн в економі.


Скільки коштують квартири у Києві у липні 2026 року

У Києві подорожчали квартири преміального сегмента

Загалом у рейтингу найдорожчих міст Київ посів друге місце після Львова, де вартість за метр сягнула 67 500 грн ($1500), що на 14% у гривні та 7% у доларі дорожче, ніж рік тому.

Водночас новобудови Київської області усе ще значно дешевші й навіть не увійшли до першої трійки за медіанною ціною, тут метр коштує 41 000 грн, або $910 (+17% / +10% рік до року).

Найвищою вартість квадратного метра новобудов залишається в Печерському районі, де медіана стартової ціни досягла рівня 127 000 грн.

Друге місце за рівнем цін посідають новобудови Шевченківського району, квадратний метр яких у середньому коштує 76 600 грн.

На третьому місці - новобудови Подільського району, "середній квадрат" в якому коштує 72 100 грн.

Найдоступніші новобудови - на лівому березі: у Деснянському (36 500 грн за кв. м), Дарницькому (49 600 грн) та Дніпровському (51 800 грн) районах.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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