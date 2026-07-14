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Держстат зафіксував зростання цін на будівельно-монтажні роботи на 21,8% у травні
13:11 14.07.2026 |
Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні у травні 2026 року зросли на 21,8% порівняно з травнем-2025, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними статвідомства, у травні-2026 до травня-2025 ціни зросли в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві на 18,7% (на 1,9% порівняно з попереднім місяцем), у нежитловому - на 22,8% (1,9%), інженерному - на 22,4% (1,9%).
У січні-травні поточного року до аналогічного періоду минулого ціни на БМР виросли на 14,3%, зокрема, у житловому секторі - на 12,6%, нежитловому - 15%, інженерному - 14,4%.
Як повідомлялося, у 2025 році ціни на БМР виросли на 5,8% порівняно з попереднім роком, у 2024 році - на 7,9%, у 2023 - на 15,8%.
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