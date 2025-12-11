Фінансові новини
- |
- 11.12.25
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про Держбюджет-2026
10:17 11.12.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон про Держвний бюджет на 2026 рік.
Про це йдеться у картці закону про Державний бюджет на 2026 рік.
Закон направили на підпис президенту 8 грудня.
Як повідомляли раніше, розроблений урядом проєкт бюджету передбачає доходи на рівні 2,92 трлн грн та видатки на рівні 4,78 трлн грн.
Дефіцит бюджету - близько 2,4 трлн грн або 18,5% ВВП. Джерел покриття значної частини цього дефіциту, а саме близько 19 млрд дол. (близько 800 млрд грн) наразі немає.
5 листопада уряд схвалив проєкт бюджету до другого читання, майже не врахувавши правок народних депутатів.
Рада планувала розглянути законопроєкт про держбюджет 2 грудня - на день пізніше встановленого законодавством дедлайну. Однак тоді слухання так і не відбулося через брак голосів на ухвалення рішення.
Верховна Рада проголосувала за Бюджет на наступний рік в цілому лише 3 грудня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується $62,15 за барель
|Зеленський підписав закон про Держбюджет-2026
|ВВП України зріс на 2,1% у третьому кварталі
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
|Дефіцит зовнішньої торгівлі продовжує рекордно зростати: Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $39 мільярдів
|Мінекономіки запустило "пілот" з фінансування агровиробників
Бізнес
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача