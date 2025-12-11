Авторизация

Зеленський підписав закон про Держбюджет-2026

10:17 11.12.2025 |

Економіка

Президент Володимир Зеленський підписав закон про Держвний бюджет на 2026 рік.

Про це йдеться у картці закону про Державний бюджет на 2026 рік.

Закон направили на підпис президенту 8 грудня.

Як повідомляли раніше, розроблений урядом проєкт бюджету передбачає доходи на рівні 2,92 трлн грн та видатки на рівні 4,78 трлн грн.

Дефіцит бюджету - близько 2,4 трлн грн або 18,5% ВВП. Джерел покриття значної частини цього дефіциту, а саме близько 19 млрд дол. (близько 800 млрд грн) наразі немає.

5 листопада уряд схвалив проєкт бюджету до другого читання, майже не врахувавши правок народних депутатів.

Рада планувала розглянути законопроєкт про держбюджет 2 грудня - на день пізніше встановленого законодавством дедлайну. Однак тоді слухання так і не відбулося через брак голосів на ухвалення рішення.

Верховна Рада проголосувала за Бюджет на наступний рік в цілому лише 3 грудня.

За матеріалами: Економічна правда
 

