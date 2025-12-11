Фінансові новини
- |
- 11.12.25
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВВП України зріс на 2,1% у третьому кварталі
10:01 11.12.2025 |
У третьому кварталі 2025 року реальний валовий внутрішній продукт зріс на 2,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомила Державна служба статистики.
За попередніми оцінками Держстату, реальний ВВП України демонструє позитивну динаміку. Квартальне зростання ВВП з урахуванням сезонного фактора становило 0,8% порівняно з другим кварталом 2025 року.
У другому кварталі 2025 року зростання було меншим: 0,2% порівняно з попереднім кварталом та 0,8% у річному вимірі.
Раніше міністерство економіки прогнозувало зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%, у той час, як Світовий банк погіршив свій прогноз до 2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується $62,15 за барель
|Зеленський підписав закон про Держбюджет-2026
|ВВП України зріс на 2,1% у третьому кварталі
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
|Дефіцит зовнішньої торгівлі продовжує рекордно зростати: Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $39 мільярдів
|Мінекономіки запустило "пілот" з фінансування агровиробників
Бізнес
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача