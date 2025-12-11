Авторизация

ВВП України зріс на 2,1% у третьому кварталі

10:01 11.12.2025 |

Економіка

У третьому кварталі 2025 року реальний валовий внутрішній продукт зріс на 2,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

За попередніми оцінками Держстату, реальний ВВП України демонструє позитивну динаміку. Квартальне зростання ВВП з урахуванням сезонного фактора становило 0,8% порівняно з другим кварталом 2025 року.

У другому кварталі 2025 року зростання було меншим: 0,2% порівняно з попереднім кварталом та 0,8% у річному вимірі.

Раніше міністерство економіки прогнозувало зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%, у той час, як Світовий банк погіршив свій прогноз до 2%.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2812
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 49,2153
  0,1218
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0445  0,16 0,37 42,6100  0,15 0,36
EUR 49,1028  0,25 0,52 49,7645  0,29 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3250  0,07 0,18 42,3550  0,08 0,18
EUR 49,5150  0,14 0,28 49,5300  0,14 0,28

