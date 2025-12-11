ВВП України зріс на 2,1% у третьому кварталі

У третьому кварталі 2025 року реальний валовий внутрішній продукт зріс на 2,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

За попередніми оцінками Держстату, реальний ВВП України демонструє позитивну динаміку. Квартальне зростання ВВП з урахуванням сезонного фактора становило 0,8% порівняно з другим кварталом 2025 року.

У другому кварталі 2025 року зростання було меншим: 0,2% порівняно з попереднім кварталом та 0,8% у річному вимірі.

Раніше міністерство економіки прогнозувало зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%, у той час, як Світовий банк погіршив свій прогноз до 2%.