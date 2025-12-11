Дефіцит зовнішньої торгівлі продовжує рекордно зростати: Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $39 мільярдів

Протягом січня-листопада 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $75,4 млрд, а експортували - на $36,8 млрд.

Відтак, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами від початку року зріс до $38,9 мільярда, що значно більше, ніж за увесь минулий рік, свідчать дані Державної митної служби.

Найбільше імпортували товарів до України з Китаю (на $17 млрд), Польщі ($7,1 млрд) та Німеччини ($5,9 млрд).

Натомість експортували з України найбільше до Польщі (на $4,6 млрд), Туреччини (на $2,5 млрд) та Німеччини (на $2,2 млрд).

При цьому 67% імпорту припадало на такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт - $30,2 млрд;

продукція хімічної промисловості - $11,4 млрд;

паливно-енергетичні товари - $9,4 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари - $20,4 млрд;

метали та вироби з них - $4,3 млрд;

машини, устаткування та транспорт - $3,4 млрд.

Як повідомлялося, за даними Держстату, Україна за 2024 рік експортувала товарів на $41,73 млрд, а імпортувала - на $70,75 млрд. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами становив $29,02 млрд (за 2023 рік цей показник також був негативним - $27,38 млрд).

Збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі безпосередньо пов'язане з наслідками війни, це не становить проблеми, поки Україна отримує значну фінансову підтримку від міжнародних партнерів, розповідав перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

Він визнавав, що в середньостроковій перспективі вирішення цієї ситуації можливе "природним шляхом" за рахунок зменшення імпорту озброєнь та збільшення експорту. Водночас проблеми можливі у випадку зменшення фінансової підтримки від міжнародних партнерів.