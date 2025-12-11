Дефіцит зовнішньої торгівлі продовжує рекордно зростати: Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $39 мільярдів

Протягом січня-листопада 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $75,4 млрд, а експортували - на $36,8 млрд.
Відтак,
дефіцит зовнішньої торгівлі товарами від початку року зріс до $38,9
мільярда, що значно більше, ніж за увесь минулий рік, свідчать дані Державної митної служби.
Найбільше імпортували товарів до України з Китаю (на $17 млрд), Польщі ($7,1 млрд) та Німеччини ($5,9 млрд).
Натомість експортували з України найбільше до Польщі (на $4,6 млрд), Туреччини (на $2,5 млрд) та Німеччини (на $2,2 млрд).
При цьому 67% імпорту припадало на такі категорії товарів:
машини, устаткування та транспорт - $30,2 млрд;продукція хімічної промисловості - $11,4 млрд;паливно-енергетичні товари - $9,4 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
продовольчі товари - $20,4 млрд;метали та вироби з них - $4,3 млрд;машини, устаткування та транспорт - $3,4 млрд.
Як повідомлялося, за даними Держстату, Україна за 2024 рік експортувала товарів на $41,73 млрд, а імпортувала - на $70,75 млрд. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами становив $29,02 млрд (за 2023 рік цей показник також був негативним - $27,38 млрд).
Збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі
безпосередньо пов'язане з наслідками війни, це не становить проблеми,
поки Україна отримує значну фінансову підтримку від міжнародних
партнерів, розповідав перший заступник голови Національного банку
України Сергій Ніколайчук.
Він визнавав, що в середньостроковій
перспективі вирішення цієї ситуації можливе "природним шляхом" за
рахунок зменшення імпорту озброєнь та збільшення експорту. Водночас
проблеми можливі у випадку зменшення фінансової підтримки від
міжнародних партнерів.