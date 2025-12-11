Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіцит зовнішньої торгівлі продовжує рекордно зростати: Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $39 мільярдів

09:18 11.12.2025 |

Економіка

Протягом січня-листопада 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $75,4 млрд, а експортували - на $36,8 млрд.

Відтак, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами від початку року зріс до $38,9 мільярда, що значно більше, ніж за увесь минулий рік, свідчать дані Державної митної служби.

Найбільше імпортували товарів до України з Китаю (на $17 млрд), Польщі ($7,1 млрд) та Німеччини ($5,9 млрд).

Натомість експортували з України найбільше до Польщі (на $4,6 млрд), Туреччини (на $2,5 млрд) та Німеччини (на $2,2 млрд).

При цьому 67% імпорту припадало на такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт - $30,2 млрд;
  • продукція хімічної промисловості - $11,4 млрд;
  • паливно-енергетичні товари - $9,4 млрд.

    • До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари - $20,4 млрд;
  • метали та вироби з них - $4,3 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт - $3,4 млрд. 
    • Як повідомлялося, за даними Держстату, Україна за 2024 рік експортувала товарів на $41,73 млрд, а імпортувала - на $70,75 млрд. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами становив $29,02 млрд (за 2023 рік цей показник також був негативним - $27,38 млрд).  

    Збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі безпосередньо пов'язане з наслідками війни, це не становить проблеми, поки Україна отримує значну фінансову підтримку від міжнародних партнерів, розповідав перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

    Він визнавав, що в середньостроковій перспективі вирішення цієї ситуації можливе "природним шляхом" за рахунок зменшення імпорту озброєнь та збільшення експорту. Водночас проблеми можливі у випадку зменшення фінансової підтримки від міжнародних партнерів. 
    За матеріалами: Цензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,2812
    		  0,0974
    		 0,23
    EUR
    		 1
    		 49,2153
    		  0,1218
    		 0,25

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0445  0,16 0,37 42,6100  0,15 0,36
    EUR 49,1028  0,25 0,52 49,7645  0,29 0,59

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,3250  0,07 0,18 42,3550  0,08 0,18
    EUR 49,5150  0,14 0,28 49,5300  0,14 0,28

