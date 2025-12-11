Фінансові новини
Мінекономіки запустило "пілот" з фінансування агровиробників
09:09 11.12.2025 |
В Україні запускають пілотний проєкт з відбору небанківських фінансових установ для фінансування агровиробників із земельним банком до 500 гектарів.
Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Йдеться про відбір кредитних спілок та фінансових компаній для надання сільгоспвиробникам кредитів з частковим покриттям портфельними гарантіями Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.
"Фонд гарантуватиме до 50% заборгованості за таким кредитом). Загальний ліміт гарантій - 80 млн грн", - говориться у повідомленні.
Аби взяти участь у відборі кредитних спілок та фінансових компаній необхідно мати чинну ліцензію на надання коштів у кредит. А також подати письмове звернення у довільній формі і пакет документів, передбачений відповідним положенням.
"Заявки та відбір кредитних спілок та фінансових компаній відбуватиметься до моменту вичерпання загального ліміту гарантій, але не пізніше 30 січня 2026 року", - зазначено у повідомленні.
Пілотний проєкт реалізує Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, засновником якого є Кабінет Міністрів України.
