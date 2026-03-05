Фінансові новини
- |
- 05.03.26
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Доходи бюджету зростають: у лютому податківці та митники перевиконали план
10:06 05.03.2026 |
---
У лютому податкова та митна служби перевиконали місячний розпис доходів: до загального фонду держбюджету надійшло 224,8 млрд гривень.
Про це інформує Міністерство фінансів.
"Державна податкова служба та Державна митна служба перевиконали місячний розпис доходів: виконання ДПС становило 107% (+6,1 млрд грн), Держмитслужби - 103,3% (+2 млрд грн), що забезпечило стабільні надходження до бюджету", - говориться у повідомленні.
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження у лютому забезпечили:
Мінфін зазначає, що важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у лютому також стали кошти міжнародної допомоги у вигляді грантів - 62,9 млрд гривень.
Крім того, 58,9 млрд грн надійшло у вигляді єдиного соціального внеску до фондів пенсійного та соціального страхування.
Загалом за підсумками лютого до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 321 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :