Доходи бюджету зростають: у лютому податківці та митники перевиконали план

У лютому податкова та митна служби перевиконали місячний розпис доходів: до загального фонду держбюджету надійшло 224,8 млрд гривень.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"Державна податкова служба та Державна митна служба перевиконали місячний розпис доходів: виконання ДПС становило 107% (+6,1 млрд грн), Держмитслужби - 103,3% (+2 млрд грн), що забезпечило стабільні надходження до бюджету", - говориться у повідомленні.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження у лютому забезпечили:

47,5 млрд грн - податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

32,2 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

26,3 млрд грн - акцизний податок;

24,3 млрд грн - податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 40,5 млрд грн, відшкодовано - 16,2 млрд грн);

13,9 млрд грн - податок на прибуток підприємств;

5,4 млрд грн - рентна плата за користування надрами;

4,7 млрд грн - ввізне та вивізне мито.

Мінфін зазначає, що важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у лютому також стали кошти міжнародної допомоги у вигляді грантів - 62,9 млрд гривень.

Крім того, 58,9 млрд грн надійшло у вигляді єдиного соціального внеску до фондів пенсійного та соціального страхування.

Загалом за підсумками лютого до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 321 млрд грн податків, зборів та інших платежів.