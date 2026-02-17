Авторизация

Альянс ОПЕК+ схиляється до нарощування нафтовидобутку з квітня.

ОПЕК+ схиляється до відновлення збільшення видобутку нафти з квітня, повідомили три джерела Reuters в ОПЕК+, оскільки група готується до пікового літнього попиту, а цінова стійкість підкріплюється напруженістю навколо відносин між США та Іраном.

Відновлення дозволить лідеру ОПЕК Саудівській Аравії та її колезі по групі ОАЕ повернути собі частку ринку в той час, коли такі члени, як росія, Венесуела та Іран, стикаються із західними санкціями, а видобуток у Казахстані стримується низкою невдач.

Вісім виробників ОПЕК+ - Саудівська Аравія, росія, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман - зустрінуться 1 березня.

Вісім членів збільшили квоти на видобуток приблизно на 2,9 млн барелів на день (б/д) з квітня до кінця грудня 2025 року, що дорівнює приблизно 3% світового попиту, і заморозили подальше заплановане збільшення з січня по березень 2026 року через сезонне зниження споживання.

Бенк-ціна на нафту марки Brent торгується близько $68 за барель, попри припущення, що надлишок пропозиції придушить ціни цього року. Це недалеко від шестимісячного максимуму в $71,89, досягнутого в січні через напруженість між Сполученими Штатами та Іраном.

Усі три джерела в ОПЕК+, які відмовилися назвати свої імена, заявили, що вісім членів на зустрічі 1 березня схилятимуться до відновлення збільшення квот на видобуток з квітня. Три інші джерела, знайомі з думкою ОПЕК+, заявили, що очікують відновлення збільшення квот у квітні.

Рішення ще не прийнято, і переговори триватимуть протягом тижнів до зустрічі 1 березня, повідомили два джерела в ОПЕК+.
За матеріалами: EnKorr
 

Бізнес