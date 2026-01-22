Європейська комісія включила до окремого бюджету гуманітарної допомоги на 2026 рік 145 млн євро, призначених для підтримки України.

Єврокомісія заклала 145 млн євро для гуманітарних потреб України в окремому бюджеті на гуманітарну допомогу у 2026 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Єврокомісія оголосила деталі бюджету на гуманітарну допомогу від ЄС у 2026 році, загальна сума якого становить 1,9 млрд євро, з них 145 млн передбачені для України.

Йдеться про допомогу у вигляді продуктів харчування і необхідного для облаштування тимчасового житла, допомогу у сфері охорони здоров'я дітей, проєкти підтримки найвразливіших категорій населення, дитячі освітні проєкти.

8 мільйонів у бюджеті передбачені для Молдови.

Найбільші суми закладені на гуманітарну допомогу різним регіонам Африки та країнам Близького Сходу, у тому числі cектору Гази.

Ще понад 415 мільйонів зарезеровані на випадок непередбачуваних надзвичайних ситуацій.

Як відомо, Україна також отримує гуманітарну допомогу від європейських країн у рамках двосторонньої співпраці, що може надаватися напряму, або через Механізм цивільного захисту ЄС, або проєкти, що реалізуються міжнародними організаціями.