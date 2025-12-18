Фінансові новини
- 18.12.25
- 04:59
- RSS
- мапа сайту
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,3 грн/$1
13:28 17.12.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 17 грудня 2025 року.
|Показник
|16.12.2025
|17.12.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.187
|42.2913
|0.25
Дані: НБУ.
