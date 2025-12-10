Фінансові новини
Польща та Україна говорять про обмін МіГ-29 на технології
11:48 10.12.2025 |
Польща веде перемовини з Україною щодо передачі літаків МіГ-29, а взамін хоче доступу до українських технологій дронів і ракет, повідомив у середу 10 грудня, генеральний штаб польських збройних сил.
"З Україною тривають переговори щодо передачі літаків МіГ-29. Передача літаків пов'язана з досягненням літаками цільових експлуатаційних термінів служби та відсутністю перспектив їхньої подальшої модернізації у складі збройних сил Польщі", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що остаточне рішення ще не ухвалене, а передача літаків буде частиною "політики НАТО щодо підтримки України та гарантування безпеки східного флангу Альянсу".
Польща хоче українські технології дронів і ракет
У польському генштабі зауважили, що завдання виведених з експлуатації літаків МіГ -29 виконуватимуть американські F-16 і південнокорейські FA-50.
"Водночас, у зв'язку з передачею літаків, тривають переговори з Україною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотників і ракет. Метою є не лише компенсація втрати обладнання, але й, перш за все, придбання та спільний розвиток нових оборонних та промислових компетенцій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Польща поставила Збройним силам України сотні танків, а також 14 радянських винищувачів МіГ-29.
У 2024 році тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич
заявляв про готовність передати решту винищувачів МіГ-29 Україні після отримання заміни від союзників. За його даними, Польща має ще близько 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина протиповітряної оборони.
