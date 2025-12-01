Центробанк Китаю роз’яснив статус криптоактивів

28 листопада 2025 року Народний банк Китаю (PBC) провів координаційне засідання щодо криптоактивів. У межах нього регулятор прояснив статус криптоактивів, підтвердивши їхню заборону.

У засіданні взяли участь представники Міністерства громадської безпеки, Адміністрації кіберпростору Китаю (CAC), Верховного народного суду, Верховної народної прокуратури та інших відомств.

У заяві йдеться про те, що минулими роками всі органи сумлінно виконували положення «Повідомлення про подальше запобігання та врегулювання ризиків торгівлі та спекуляції віртуальними валютами» від 2021 року. Цей документ фактично заборонив обіг криптовалюти в Китаї.

«Останнім часом, під впливом різних чинників, спекуляція віртуальними валютами знову активізувалася, і періодично відбувалися пов'язані з нею незаконні та злочинні дії, що створює нові виклики та нові ситуації для запобігання та контролю ризиків», - ідеться в заяві PBC.

На ґрунті цього регулятор повторно роз'яснив такі моменти:

віртуальні активи не мають такого ж статусу як фіат;

вони не можуть слугувати засобом платежу, а також використовуватися для ринкової діяльності;

будь-яка діяльність, пов'язана з криптоактивами, є незаконною;

стейблкоїни є частиною віртуальних активів і не відповідають суворим вимогам AML/CTF, їх використання тягне за собою ризики;

влада продовжить підтримувати заборонну політику щодо криптоактивів.