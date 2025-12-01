Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц направить листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн із проханням переглянути правило про заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року, пише Tagesspiegel.

"Я прошу комісію переглянути правила ЄС щодо автомобілів як ключовий крок у визначенні курсу на майбутнє Європи як центру автомобільного виробництва", - сказав він на брифінгу в п'ятницю після обговорень у коаліційному комітеті.

За словами Мерца, він проситиме дозволити не лише повністю електричні авто, а й машини з комбінованими приводами - plug-in гібриди, електромобілі з розширеним запасом ходу (range-extender), а також так звані "високоефективні" ДВЗ. На його думку, це дасть автопрому більше простору для інновацій та допоможе зберегти конкурентоспроможність німецьких виробників.

Відповідно до ухваленого регламенту Fit for 55, з 2035 року всі нові автомобілі й мікроавтобуси в ЄС мають бути кліматично нейтральними. Це фактично означає заборону на нові двигуни внутрішнього згоряння, за винятком тих, що працюють на CO₂-нейтральному синтетичному пальному (e-fuel). Такі машини розглядатимуться як кліматично нейтральні та зможуть продаватися після 2035 року за умови окремої сертифікації.