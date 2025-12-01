Фінансові новини
НБУ оновить регулювання діяльності "агрокредитного" фонду
08:56 01.12.2025 |
Регулювання діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві буде оновлено.
Про це повідомляє Національний банк України.
Регулятор оприлюднив для обговорення проєкт змін до положення про регулювання діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.
Проєкт спрямований на оновлення регулювання діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, говориться у повідомленні.
Він передбачає імплементацію положень нового закону України "Про рейтингування" в частині застосування Фондом кредитних рейтингів, дозволених до використання в Україні.
У документі говориться, що Фонд під час визначення розміру кредитного рейтигу враховує інструменти передавання кредитного ризику, якими є гарантії та резервні акредитиви.
Документ також передбачає зобов'язання Фонду до 1 червня 2026 року надати Національному банку копію бізнес-плану розвитку, затвердженого радою Фонду.
