Українці з початку року продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів

08:37 01.12.2025 |

Україна, Транспорт

Від початку року через «Дію» продано майже 185 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

"З початку 2025 року через «Дію» продано майже 185 тисяч транспортних засобів. Із них понад 25 тисяч отримали нові номерні знаки з серією DI. А це близько 14% від усіх угод. Найбільше припадає на легкові авто - за ними закріплено більше 19 тисяч комплектів номерів серії DI, понад 1300 - електромобілі, більше 4200 - мотоцикли та 360 - мопеди", - поінформували у ГСЦ.

Зазначається, що ці дані свідчать, що більшість людей залишає номерні знаки на транспортному засобі, що продається.

Але, якщо покупець замовив нові номерні знаки із серією DI (серія Дії), то старі під час перереєстрації легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда онлайн не передаються на зберігання до сервісного центру МВС. Власник транспортного засобу може самостійно їх знищити.

Якщо автовласник планує залишити на відповідальне зберігання наявний номерний знак після продажу транспортного засобу, договір купівлі-продажу необхідно укладати безпосередньо в ТСЦ МВС.

Договір купівлі-продажу онлайн у Дії можуть укласти тільки фізичні особи.
 

