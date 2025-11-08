Фінансові новини
- |
- 08.11.25
- |
- 02:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Оператори ГТС п'яти країн просять дозволу розширити Трансбалканський коридор
23:16 07.11.2025 |
---
У межах конференції (P-TEC) в Афінах оператори газотранспортних систем України (ОГТСУ), Греції (DESFA S.A.), Болгарії (Bulgartransgaz EAD), Румунії (Transgaz SA) та Молдови (Vestmoldtransgaz SRL), а також незалежний оператор газового інтерконектора Греція -Болгарія (ICGB AD) підписали спільний лист до своїх національних енергетичних регуляторів.
Як передає Укрінформ, про це повідомила ОГТСУ.
"У документі викладені умови та прохання схвалити розширення маршрутів постачання газу з півдня на північ через якнайшвидший запуск двох нових транскордонних продуктів потужності з конкурентними сукупними тарифами - Route 2 і Route 3", - йдеться у повідомленні.
Оператори ГТС просять схвалити доступність маршрутів Route 2 і Route 3 до квітня 2026 року, а також можливість одночасного надання продуктів потужності Route 1, Route 2 і Route 3 у меж ах конкуруючих аукціонів.
Як повідомлялося, Україна наприкінці травня 2025 року схвалила спільний продукт операторів ГТС Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України для бронювання потужностей на Трансбалканському коридорі - Route 1.
Трансбалканський газовий коридор - це газогін, який з'єднує ринки скрапленого газу в Південній Європі із Центральною та Центрально-Східною Європою. Проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову, Україну, а також дозволяє транспортувати газ із Туреччини до Угорщини, Словаччини, Польщі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат
ТОП-НОВИНИ
|Угорська MOL заявила, що може покрити 80% потреб неросійською нафтою
|Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський
|Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень