НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Оператори ГТС п'яти країн просять дозволу розширити Трансбалканський коридор

23:16 07.11.2025 |

---

Оператори ГТС п&apos;яти країн просять дозволу розширити Трансбалканський коридор

 

У межах конференції (P-TEC) в Афінах оператори газотранспортних систем України (ОГТСУ), Греції (DESFA S.A.), Болгарії (Bulgartransgaz EAD), Румунії (Transgaz SA) та Молдови (Vestmoldtransgaz SRL), а також незалежний оператор газового інтерконектора Греція -Болгарія (ICGB AD) підписали спільний лист до своїх національних енергетичних регуляторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила ОГТСУ.

"У документі викладені умови та прохання схвалити розширення маршрутів постачання газу з півдня на північ через якнайшвидший запуск двох нових транскордонних продуктів потужності з конкурентними сукупними тарифами - Route 2 і Route 3", - йдеться у повідомленні.

Оператори ГТС просять схвалити доступність маршрутів Route 2 і Route 3 до квітня 2026 року, а також можливість одночасного надання продуктів потужності Route 1, Route 2 і Route 3 у меж ах конкуруючих аукціонів.

Як повідомлялося, Україна наприкінці травня 2025 року схвалила спільний продукт операторів ГТС Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України для бронювання потужностей на Трансбалканському коридорі - Route 1.

Трансбалканський газовий коридор - це газогін, який з'єднує ринки скрапленого газу в Південній Європі із Центральною та Центрально-Східною Європою. Проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову, Україну, а також дозволяє транспортувати газ із Туреччини до Угорщини, Словаччини, Польщі.
 

