Нацполіція: затримано групу шахраїв, які «працевлаштовували» на керівні посади в Офісі президента

Національна поліція України затримала групу шахраїв, які обіцяли нібито працевлаштування на керівні посади в Офіс президента України, апелюючи до начебто родинних зв'язків із керівником Офісу президента.

"Один із учасників організованої злочинної групи - однофамілець керівника Офісу Президента України - представлявся його двоюрідним братом і запевняв потерпілих, що має зв'язки серед високопосадовців у вищих органах державної влади - Кабінеті Міністрів та Верховній Раді", - йдеться в повідомленні Національної поліції України на сайті в п'ятницю.

Свої "послуги" зловмисники оцінювали у $100 тис.

За інформацією Нацполіції, трьох фігурантів затримано під час передачі частини коштів.

"$100 тисяч- у таку суму фігуранти оцінили свої "послуги" зі сприяння у працевлаштуванні на посаду заступника директора одного з департаментів Офісу Президента України", - наголошують в поліції.

Для конспірації під час спілкування з потерпілими вони змінювали голоси за допомогою спеціальної програми. Крім того, час від часу змінювали номерні знаки на автомобілях.

Згідно з повідомленням, щоб ввести в оману бажаючих "працевлаштуватися", зловмисники брали кошти частинами разом із пакетом необхідних документів - дипломами про освіту, сертифікатами рівня знання англійської мови, копіями паспортів тощо.

"У такий спосіб у жовтні цього року шахраї спочатку отримали $10 тиc., доларів, а згодом - ще $5 тисяч. Поліцейські, документуючи злочинну діяльність оперативним шляхом, затримали трьох учасників групи під час отримання $50 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідчі поліції готують матеріали для повідомлення їм про підозру.

Документування злочинної діяльності шахраїв здійснюється у взаємодії з Департаментом оперативного супроводження Нацполіції, полком поліції особливого призначення м. Києва та під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, один з який видавав себе за його кузена.

"Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з Офісом президента, займалася шахрайством. Я дякую за професійну роботу нашим правоохоронним органам", - сказав Єрмак у відеозверненні, яке розмістив у Телеграм у п'ятницю.

Він повідомив, що "щойно дізнався від поліції, що вони зловили "на гарячому" групу шахраїв". "Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента", - написав керівник ОП.