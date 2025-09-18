Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія і США підписали «угоду про технологічне процвітання»
18:01 18.09.2025 |
---
Британія і Сполучені Штати підписали так звану "угоду про технологічне процвітання", що відбулося під час державного візиту Дональда Трампа до Сполученого Королівства.
Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали "угоду про технологічне процвітання", що передбачає поглиблену співпрацю країн у таких сферах, як квантові комп'ютери, ядерна енергетика та штучний інтелект.
Стармер заявив, що це наймасштабніша подібна угода в історії Британії і вона забезпечить "мільярдні потоки в обидва боки через Атлантичний океан" та інвестиції у Британію, що справлять відчутний вплив на життя людей.
Паралельно низка американських технологічних гігантів анонсували інвестиції у Британію.
Microsoft анонсував пакет інвестицій обсягом 30 млрд доларів, що буде наймасштабнішим за межами США; Google обіцяє близько 6 млрд доларів на дослідницьку роботу у сфері штучного інтелекту та інфраструктури; Nvidia - 500 мільйонів на розвиток мережі дата-центрів.
Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Британії ще у середу. Окрім офіційної церемонії, його там зустріли акціями протесту. Групу людей затримали через появу фото Трампа з Епштейном на Віндзорському замку.
Король Британії Чарльз ІІІ на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
|УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим
|Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
|Зеленський: План «А» – закінчити війну у 2025-му, «Б» – шукати $60 млрд на наступний рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ