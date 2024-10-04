Англійська мова є життєво необхідною для України під час війни – Empire English School

Профільні експерти вважають, що під час війни англійська мова стає критично важливою для України, особливо у військовій та корпоративній сферах.

"Ми переконані, що англійська мова є ключовим інструментом для підвищення ефективності взаємодії України з міжнародними партнерами, зокрема у військовій сфері, де правильне розуміння та використання західної зброї вимагає ґрунтовних знань англійської", - зазначив директор школи корпоративної англійської Empire English School Ростислав Романюк під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Він також підкреслив необхідність для українських військових володіти англійською мовою на високому рівні.

"Ми бачимо, що на полі бою кожне слово має значення, і будь-яка мовна помилка може призвести до катастрофічних наслідків", - зазначив він.

Ростислав Романюк наголосив, що англійська мова стає необхідною не лише для використання західного озброєння, але й для комунікації з іноземними інструкторами та військовими партнерами. Профільні організації підкреслюють, що цю потребу потрібно враховувати під час розробки освітніх програм для військових.

Empire English School, яка надає послуги з навчання англійської мови в Україні понад сім років, зіткнулася з новими викликами через війну. Попит на корпоративне навчання англійській значно зріс, адже більшість компаній змушені адаптуватися до нових умов та вести бізнес на міжнародному рівні.

Профільні організації вважають, що англійська мова стала невід'ємною частиною стратегії розвитку українських компаній, особливо після переходу на дистанційну роботу та зростання міжнародних зв'язків.

"Освітня система України зіткнулася з проблемою відтоку кваліфікованих кадрів. Ми спостерігаємо значний дефіцит викладачів англійської мови, оскільки багато спеціалістів були змушені покинути країну через війну. Це створює виклики для системи освіти та потребує невідкладного вирішення", - підкреслив директор Empire English School.

Експерт також звернув увагу на роль англійської мови у психологічній реабілітації ветеранів.

"Вивчення англійської мови може стати потужним інструментом не лише для професійного розвитку, але й для реабілітації ветеранів, допомагаючи їм адаптуватися до цивільного життя після війни", - зазначив Романюк.

Ця позиція підтримується профільними організаціями, які вважають, що вивчення мови сприятиме не лише професійному розвитку ветеранів, але й їхній інтеграції в суспільство.

Ростислав Романюк наголосив, що знання англійської мови є критично важливим для майбутнього України, особливо в контексті післявоєнного відновлення країни.

"Англійська мова відкриває Україні двері до міжнародних ринків, залучення інвестицій та глобальної співпраці, що є вирішальним для відновлення економіки", - зазначив Ростислав Романюк.