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"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Ремонт кавомашин своїми руками
16:11 20.05.2024 |
Як здійснити гарний ремонт кавомашини своїми руками? Кавомашина – це справжній порятунок, для тих, хто зовсім не уявляє свій ранок без гарячої чашки ароматної кави. Сучасна техніка спроможна приготувати багато видів напоїв, включаючи міцний еспресо чи ніжний лате, всього за декілька хвилин. Тому, така техніка потребує особливо догляду й проведення своєчасного техогляду. Та все ж, на жаль, будь-яка техніка не вічна й може вийти з ладу у найвідповідальніший момент. Причиною може стати використання жорсткої води, поганої за якістю зернової кави або ж несподівані стрибки електронапруги.
Якщо з кавомашиною сталася аварія, то фахівці радять одразу ж звернутися у сервісний центр https://service.coffeeok.com.ua/uk/ за кваліфікованою допомогою. Спеціалісти здатні швидко виявити причину поломки обладнання та зробити якісний ремонт. Крім того, у СЦ з гарною репутацією та відгуками, працівники привітні й завжди готові піти назустріч, тому навіть якщо кавова машина у жахливому стані, не варто думати, що все втрачено. Вам запропонують:
Відремонтувати серйозне пошкодження буде набагато простіше, якщо ви доставите техніку якомога раніше. Однак, існують випадки, коли можна провести ремонт кавомашини своїми руками й не завдати шкоди обладнанню. що для цього потрібно? Розглянемо нижче.
Що потрібно для ремонту кавомашин своїми руками?
Ремонтувати кавовий апарат своїми руками, потрібно дуже акуратно та скрупульозно. бажано, щоб були хоч невеличкі навички у даному виді ремонту. Крім цього знадобиться такий набір інструментів:
Крім цього радиться заздалегідь придбати сальники, прокладки, силіконові трубки та інші розхідні матеріали, щоб не затягувати ремонт на тривалий час. Також, обов'язкова наявність інструкції до конкретної моделі девайсу, якщо вона втрачена, то можна пошукати в інтернеті на офіційному сайті виробника даної побутової техніки.
Найтиповіші види неполадок та методи їх усунення
Отже, перейдемо безпосередньо до усунення неполадок. Оскільки в середині кавомашини дуже схожі за принципом роботи, то й несправності також дуже схожі. Тому, логічно, що й вирішення цих проблем має універсальний характер. Ось кілька найпоширеніших причин неполадок та методів їх вирішення.
Кавомашина взагалі не вмикається
Якщо кавова машина не подає ніяких ознак життя, то зазвичай це стається через три основних причини:
- Несправність шнура, або дроту чи вилки.
- Спрацювала система захисту від перегрівання.
- Неробочий трансформатор та ще деякі електронні компоненти.
Можна за допомогою тестера виявити проблему, та спробувати замінити несправні деталі на нові. Але спеціалісти настійно заохочують звернутися до сервісного центру.
Погана подача води з ріжка
Часто стається ситуація коли вода витікає з ріжка то супроводжується з дивним шипінням чи свистом, до всього цього й подача відбувається у вигляді тоненького струмка. Вирішити проблему можна декількома способами:
- Провести декальцинацію. Можливо сіточка чи фільтр забились накипом.
- Також можна провести ручну чистку від залишків кави та кавових олій. Робити це потрібно дуже обережно й дбайливо, ні в якому разі не дряпаючи металеву частину конструкції.
При проведенні очищення потрібно використовувати тільки професійні засоби й не спішити, адже найменша погрішність, й це може бути останній ремонт техніки. Особливо це стосується трубок, від якості їх очищення залежить подальша робота та ймовірність повторного забиття кавовими продуктами.
Чутно шум, тріск, а кава не вариться
Одразу потрібно перевірити, чи є достатньо рідини у резервуарі для води. Якщо вода добре надходить та нагрівається, спробуйте запустити процес приготування капучіно, адже причина може бути у появі повітряної пробки.
Якщо напій почав подаватись тоненькою струйкою чи й далі зовсім відсутня подача, потрібно запустити повноцінне очищення всіх систем та труб. Згідно з інструкцією здійснити процес очистки від накипу.
Маленька порада: новітні моделі кавоварок мають вбудований датчик, який сповістить про час очистки. Однак, як показує практика, якщо пошкодилась електроніка, то датчик може збоїти, тому не вагайтесь й проводьте очистку.
Поява калюжі під девайсом
Зазвичай проблема виникає після тривалого використання техніки. З плином часу ущільнювальні кільця зношуються, а силіконові трубки й сальники розтріскуються. Але це не смертельно.
Якщо ви помітили підтікання води:
Слід зауважити, що проблема може статися й з новим агрегатом, через неправильне транспортування чи експлуатацію. В такому випадку, потрібна заміна металевих елементів системи (патрубки, перехідники) та навіть бойлера.
Особливо важливо зауважити, що дана аварія потребує негайного ремонту! Надлишки вологи можуть спричинити збій електро системи та навіть спровокувати пробивання струму на корпус девайсу.
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