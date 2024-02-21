Facebook Ads: Як зробити з холодної аудиторії постійних клієнтів (робота з лійкою продажів)

Реклама в Facebook є потужним інструментом для залучення та конвертації аудиторії в постійних клієнтів. За допомогою продуманої вирви продажів можна ефективно працювати з холодною аудиторією, поступово підвищуючи їх інтерес і лояльність до бренду. У цій статті ми докладно розглянемо, як використовувати Facebook Ads для створення та оптимізації вирви продажів, перетворюючи потенційних клієнтів на відданих шанувальників вашого продукту або послуги.

Етапи вирви продажів у Facebook Ads

Вирва продажів у Facebook може бути розділена на кілька ключових етапів: привернення уваги (холодна аудиторія), розгляд (тепла аудиторія), конверсія (гаряча аудиторія) та повторна покупка. Для кожного етапу потрібна розробка спеціалізованих рекламних повідомлень та стратегій. Ваші оголошення в Facebook Ads повинні бути налаштовані таким чином, щоб адресувати потреби та інтереси аудиторії на кожному етапі вирви.

Робота з холодною аудиторією

Щоб перетворити холодну аудиторію на постійних клієнтів, необхідно розробити стратегію контент-маркетингу, яка поетапно вестиме потенційного клієнта з вирви продажів. Створюйте контент, який вирішує проблеми вашої аудиторії на кожному етапі взаємодії, та використовуйте дані для оптимізації рекламних кампаній.

Оптимізація вирви

Аналізуйте дані про взаємодію користувачів з кожним оголошенням та коригуйте стратегію залежно від результатів.

Використовуйте A/B тестування для визначення найефективніших оголошень та закликів до дії на кожному етапі вирви.

Утримання клієнтів

Постійні клієнти – це цінний актив компанії. Розробте програми лояльності, проводьте email-маркетинг та використовуйте персоналізовані пропозиції, щоб підтримувати інтерес та задоволеність ваших клієнтів.

Етап 1: Привернення уваги

На цьому етапі ціль полягає в тому, щоб зацікавити потенційних клієнтів, які можуть не знати про ваш бренд. Використовуйте освітній контент, статті, відео про вашу галузь та інформаційні пости про проблеми, які вирішує ваш продукт.

Стратегія:

Створіть захоплюючі та візуально привабливі оголошення, які розповідають про цінності вашого бренду.

Мета кампанії: Ознайомлення з брендом чи продуктом.

Цілі, що рекомендуються:

Впізнаваність (Brand Awareness): Привернення уваги до бренду та збільшення його впізнаваності серед цільової аудиторії.

Охоплення: Максимальна кількість показів об'яв серед нових користувачів, щоб розширити охоплення аудиторії.

Аудиторія: Широка аудиторія (Cold Audience). Використовуйте аудиторії, які ще не взаємодіяли з брендом або продуктом. Це можуть бути також аудиторії із спільними інтересами чи демографічними характеристиками, пов'язаними з вашою нішою.

Креативи: карусель, зображення, відео.

Зображення: Яскрава фотографія продукту з привабливим дизайном та коротким текстом, наприклад: "Відкрийте для себе нову колекцію осіннього взуття".

Відео: Коротке відео, яке демонструє різноманітність продуктів або послуг вашої компанії з акцентом на їх переваги та унікальні характеристики.

Карусельні оголошення: Серія зображень, що показують різні продукти або функції вашого продукту з короткими описами під кожним зображенням.

Етап 2: Розгляд

На цьому етапі аудиторія вже знайома з вашим брендом і цікавиться вашим продуктом. Ваше завдання — поглибити їх інтерес та спонукати до подальшого вивчення пропозиції.

Стратегія:

Запропонуйте детальніший контент: огляди продуктів, кейси, відгуки клієнтів та демонстраційні відео.

Налаштуйте ретаргетинг для користувачів, які відвідували ваш сайт або взаємодіяли з вашим контентом, але не здійснили покупку.

Мета кампанії: Стимулювання інтересу до продукту чи послуги.

Цілі, що рекомендуються:

Залучення (Engagement): Підвищення залучення аудиторії з вашим контентом, таким як лайки, коментарі та репости.

Трафік (Traffic): Залучення користувачів на ваш веб-сайт або додаток для отримання додаткової інформації про продукт або послугу.

Аудиторія: Подібна аудиторія (Lookalike Audience): Створіть подібні аудиторії на основі існуючих клієнтів або користувачів, які виявили інтерес до вашого бренду. Ці аудиторії будуть більш схильні до взаємодії з вашими оголошеннями, оскільки вони схожі на вашу існуючу базу клієнтів.

Аудиторії відвідування сайту (Website Visitors): Включіть в аудиторію користувачів, які відвідували ваш веб-сайт, але ще не купили. Ці користувачі вже виявили інтерес до вашого продукту або інформації на сайті, тому можуть бути схильні до подальшої взаємодії.

Аудиторії взаємодії з вашими оголошеннями (Engagement Audience): Увімкніть в аудиторію користувачів, які взаємодіяли з вашими оголошеннями на Facebook або Instagram, наприклад, лайками, коментарями чи репостами. Ці користувачі вже виявили певний інтерес до вашого контенту та можуть бути зацікавлені у подальшому вивченні вашого продукту

Користувачі, які виявили інтерес до конкретних продуктів або категорій (Product Interest Audience): Створіть аудиторії на основі користувачів, які переглядали певні продукти чи категорії на вашому сайті. Наприклад, якщо у вас є інтернет-магазин взуття, ви можете створити аудиторію тих, хто переглядав категорію жіночих кросівок. Ці користувачі вже виявили інтерес до конкретних продуктів, тому можуть бути зацікавлені у подальшому вивченні асортименту.

Формати оголошень: Карусельні оголошення, динамічні оголошення, колекція.

Креативи :

Карусельні оголошення: Подання різних продуктів або функцій продукту в одному оголошенні для більш глибокого розгляду аудиторією.

Динамічні оголошення: Персоналізовані оголошення, які показують продукти, які зацікавили користувача під час відвідування вашого сайту або програми.

Колекція: Комбінація зображень або відео з картками продуктів, що дозволяє користувачам переглядати продукти всередині оголошення.

Етап 3: Конверсія

Цей етап націлений на користувачів, які готові до покупки. Завдання — переконати їх зробити саме вашу пропозицію.

Стратегія:

Використовуйте оголошення з чітким закликом до дії, запропонуйте спеціальні умови та знижки для нових клієнтів.

Використовуйте динамічну рекламу для показу продуктів, які цікавили користувача на вашому сайті.

Мета кампанії: Здійснення покупки або здійснення конверсії.

Цілі, що рекомендуються: Конверсії (Conversions): Стимулювання користувачів до здійснення цільової дії, такого як купівля, реєстрація або додавання товару в кошик.

Продаж (Sales): Максимізація кількості продажів або доходу від покупок серед аудиторії.

Аудиторія: Ретаргетингова аудиторія (Retargeting Audience): Використовуйте аудиторії, які вже виявили інтерес до вашого бренду або продукту, наприклад, відвідали ваш сайт або переглянули певні сторінки. Це можуть бути аудиторії, які додали товари в кошик, але не здійснили покупку або відвідали сторінку оплати.

Користувачі, які виявили інтерес до конкретних продуктів (Product Interest Audience): Створіть аудиторії на основі інтересів користувачів до певних продуктів або категорій продуктів. Це допоможе вам показувати оголошення користувачам, які вже зацікавлені в конкретних товарах.

Аудиторії списку клієнтів (Customer List): Використовуйте аудиторії, складені на основі списку клієнтів або передплатників вашої розсилки. Ці користувачі вже здійснили покупку або виявили інтерес до вашого бренду, тому можуть бути легше переконані зробити повторну покупку.

Аудиторії схожих з клієнтами (Customer Match): Завантажте список електронних адрес в Facebook, щоб створити аудиторію схожих з вашими існуючими клієнтами. Це дозволить вам досягати користувачів, чия поведінка та характеристики схожі з вашими найкращими клієнтами.

Формати оголошень: Оголошення тільки про товари, динамічні реклами для товарів, звичайні оголошення з пропозиціями, колекція.

Креативи:

Оголошення тільки про товари (Single Image or Carousel Ads): Цей формат дозволяє показати ваш продукт з його особливостями та перевагами безпосередньо в оголошенні.

Динамічні оголошення товарів (Dynamic Product Ads): Цей формат дозволяє автоматично показувати користувачам товари, які вони переглядали на вашому сайті або додали в кошик, що робить оголошення більш персоналізованими та релевантними для конкретного користувача.

Оголошення з пропозиціями (Offer Ads): Цей формат дозволяє виділити спеціальні пропозиції, акції або знижки, які можуть стимулювати користувачів зробити покупку. Це може бути знижка на перше замовлення, безкоштовна доставка або подарунок до покупки.

Оголошення з колекціями (Collection Ads): Цей формат об'яв дозволяє показати кілька продуктів або елементів вашого асортименту разом з короткими описами та посиланнями на покупку. Користувачі можуть легко переглядати продукти та переходити до покупки безпосередньо з оголошення.

Етап 4: Повторна покупка

Цей етап у вирві продажів націлений на утримання клієнтів та стимулювання їх до регулярних покупок. Ось кілька ключових аспектів етапу повторної покупки.

Аудиторія: Передплатники/Постійні клієнти (Subscriber/Customer List): Використовуйте аудиторії на основі списку передплатників або постійних клієнтів. Ці користувачі вже виявили лояльність до вашого бренду і можуть бути схильні до повторної купівлі або передплати.

Аудиторія списку клієнтів (Customer List).

Ретаргетингові аудиторії (Retargeting Audience).

Аудиторія взаємодії з вашими оголошеннями (Engagement Audience).

Ось кілька типів креативів , які можна використовувати на цьому етапі:

Спеціальні пропозиції та знижки: Створіть креативи, які виділяють спеціальні пропозиції та знижки для постійних клієнтів. Це може бути знижка на замовлення, бонусні бали за покупки, безкоштовна доставка і т.д.

Персоналізовані пропозиції: Використовуйте дані про попередні покупки та інтереси клієнтів для створення персоналізованих пропозицій. Наприклад, пропонуйте товари, які можуть бути цікавими клієнту на основі їх попередніх покупок або переглядів.

Відгуки та рекомендації: Включіть у креативи відгуки та рекомендації задоволених клієнтів. Це допоможе переконати інших користувачів як ваші товари або послуги та стимулювати їх до повторної купівлі.

Продуктові оновлення та новинки: Розповідайте клієнтам про нові продукти або оновлення у вашому асортименті. Це може бути особливо привабливим для клієнтів, які вже здійснили покупки у вас і хочуть дізнатися про новинки.

Ексклюзивні пропозиції для постійних клієнтів: Створіть креативи з ексклюзивними пропозиціями або доступом до обмежених колекцій або акцій лише для постійних клієнтів. Це допоможе посилити їхнє почуття приналежності та лояльності до вашого бренду.

Висновок

Перетворення холодної аудиторії на постійних клієнтів через Facebook Ads вимагає грамотного планування та поетапної роботи з лійкою продажів. Використовуючи стратегічно підібраний контент і ретельно налаштований націлення, можна не тільки привернути увагу нових користувачів, а й поступово перетворити їх інтерес на реальні покупки. Постійний аналіз та оптимізація ваших рекламних кампаній дозволять досягати кращих результатів та підвищувати лояльність клієнтів.