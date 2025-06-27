Как изготавливаются Snap-On виниры: пошаговый процесс

Хотите быстро и доступно улучшить свою улыбку без визита к стоматологу? Съёмные виниры от ​Smile Boutique — идеальное решение. Они удобно надеваются поверх ваших натуральных зубов и мгновенно преображают улыбку — без сверления, боли и необратимых изменений.

Snap-On виниры — это съёмные накладки, которые надеваются поверх ваших настоящих зубов, полностью преображая улыбку. Они скрывают недостатки, такие как щели, сколы, потемнение эмали и даже отсутствие отдельных зубов. Главное преимущество — их можно получить без визита к стоматологу, полностью онлайн. Но как же именно они изготавливаются?

Шаг 1: Снятие зубных слепков

Всё начинается с оформления заказа. После этого вы получаете на дом специальный набор для снятия слепков. В комплект входят:

формовочные ложки,

стоматологическая замешивающая масса,

подробная инструкция с фото или видео.

Слепки вы делаете самостоятельно — это занимает около 10 минут. Главное — точно следовать инструкции и не спешить. Затем вы отправляете слепки обратно в лабораторию по предоставленному адресу.

Шаг 2: Цифровое моделирование вашей улыбки

Когда слепки доходят до лаборатории, специалисты создают точную 3D-модель ваших зубов. На этом этапе учитывается всё:

форма и размер зубов,

особенности прикуса,

расположение щелей или неровностей,

общая симметрия улыбки.

Эта цифровая модель позволяет идеально подогнать виниры под вашу индивидуальную анатомию, чтобы они были удобны в носке и выглядели максимально натурально.

Шаг 3: Ручное изготовление Snap-On виниров

Далее начинается этап производства. Snap-On виниры изготавливаются вручную квалифицированными техниками на основе 3D-модели. Это не массовое производство, а индивидуальный подход к каждому заказу.

Из какого материала делают Snap-On виниры?

Виниры производятся из медицинского термопластика — прочного, безопасного и лёгкого материала, который:

устойчив к пятнам от еды и напитков,

гипоаллергенен и не вызывает раздражения,

сохраняет форму и белизну со временем,

внешне имитирует натуральную эмаль.

Материал подобран таким образом, чтобы обеспечить долговечность, комфорт и эстетичный внешний вид.

Шаг 4: Готовая улыбка — прямая доставка

После изготовления ваши Snap-On виниры проходят финальную проверку качества и отправляются вам домой. При правильном уходе они могут прослужить более года и использоваться ежедневно.

Заключение

Snap-On виниры — это не просто косметическая накладка. Это результат точной работы, цифрового моделирования и индивидуального подхода. За считанные недели вы получаете эффект белоснежной и ровной улыбки — без визита к стоматологу, боли и лишних затрат.

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