Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Как изготавливаются Snap-On виниры: пошаговый процесс

10:15 27.06.2025 |

Прес-релізи

Хотите быстро и доступно улучшить свою улыбку без визита к стоматологу? Съёмные виниры от ​Smile Boutique — идеальное решение. Они удобно надеваются поверх ваших натуральных зубов и мгновенно преображают улыбку — без сверления, боли и необратимых изменений.

Snap-On виниры — это съёмные накладки, которые надеваются поверх ваших настоящих зубов, полностью преображая улыбку. Они скрывают недостатки, такие как щели, сколы, потемнение эмали и даже отсутствие отдельных зубов. Главное преимущество — их можно получить без визита к стоматологу, полностью онлайн. Но как же именно они изготавливаются? 


Шаг 1: Снятие зубных слепков

Всё начинается с оформления заказа. После этого вы получаете на дом специальный набор для снятия слепков. В комплект входят:

  • формовочные ложки,
  • стоматологическая замешивающая масса,
  • подробная инструкция с фото или видео.

    • Слепки вы делаете самостоятельно — это занимает около 10 минут. Главное — точно следовать инструкции и не спешить. Затем вы отправляете слепки обратно в лабораторию по предоставленному адресу.


    Шаг 2: Цифровое моделирование вашей улыбки

    Когда слепки доходят до лаборатории, специалисты создают точную 3D-модель ваших зубов. На этом этапе учитывается всё:

  • форма и размер зубов,
  • особенности прикуса,
  • расположение щелей или неровностей,
  • общая симметрия улыбки.

    • Эта цифровая модель позволяет идеально подогнать виниры под вашу индивидуальную анатомию, чтобы они были удобны в носке и выглядели максимально натурально.


    Шаг 3: Ручное изготовление Snap-On виниров

    Далее начинается этап производства. Snap-On виниры изготавливаются вручную квалифицированными техниками на основе 3D-модели. Это не массовое производство, а индивидуальный подход к каждому заказу.


    Из какого материала делают Snap-On виниры?

    Виниры производятся из медицинского термопластика — прочного, безопасного и лёгкого материала, который:

  • устойчив к пятнам от еды и напитков,
  • гипоаллергенен и не вызывает раздражения,
  • сохраняет форму и белизну со временем,
  • внешне имитирует натуральную эмаль.

    • Материал подобран таким образом, чтобы обеспечить долговечность, комфорт и эстетичный внешний вид.


    Шаг 4: Готовая улыбка — прямая доставка

    После изготовления ваши Snap-On виниры проходят финальную проверку качества и отправляются вам домой. При правильном уходе они могут прослужить более года и использоваться ежедневно.


    Заключение

    Snap-On виниры — это не просто косметическая накладка. Это результат точной работы, цифрового моделирования и индивидуального подхода. За считанные недели вы получаете эффект белоснежной и ровной улыбки — без визита к стоматологу, боли и лишних затрат.

    Хотите заказать Snap-On виниры прямо сейчас?
    Оформите заказ ​Snap-On Veneers , и уже скоро вы получите свою идеальную улыбку с доставкой прямо к вам домой.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 41,5852
    		  0,0768
    		 0,18
    EUR
    		 1
    		 48,6380
    		  0,3142
    		 0,65

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,2254  0,08 0,19 41,8071  0,04 0,10
    EUR 48,2875  0,08 0,16 49,0546  0,13 0,26

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,6100  0,02 0,06 41,6450  0,04 0,08
    EUR -  - - -  - -

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес