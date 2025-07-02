УУБ продовжує контролювати відвантаження реалізованої необробленої деревини покупцям

Ліцензована Українська універсальна біржа здійснює постійні аукціони за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» й вдосконалює умови проведення торговельних операцій для їх учасників.

Зокрема на УУБ запроваджено постторговий сервіс, який включає консультації учасників аукціонів, супровід чинних контрактів та контроль Агентами біржі в регіонах відвантаження реалізованого ресурсу покупцеві. Такий процес дозволяє уникнути непорозумінь між новим власником сировини та продавцем, а відтак сприяє виконанню контрактів, що дуже важливо для стійкості та стабільності ринку.

Нещодавно контроль передачі сировини був здійснений на Рівненщині, де Клесівське надлісництво філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» продало партію необробленої деревини ТзОВ «Костопільський фанерний завод».

Представники Агента біржі та продавця оглянули реалізований ресурс, звірили його розміри, якість, породу та інші параметри з зазначеними в контракті. Вони відповідали заявленим. Тож покупець отримає саме той товар, що йому потрібний у визначені строки й цей договір буде виконано.

«Перемогою на аукціоні процес продажу деревини на УУБ не закінчується. Біржа слідкує, щоб покупець отримав ресурс, що відповідає всім його вимогам, адже від цього залежить його подальша господарська діяльність. Ми, як Агенти біржі, контролюємо цей процес безпосередньо на місці відвантаження деревини. Якщо раптом й виникають незначні непорозуміння, ми, спільно зі сторонами договору, їх вирішуємо», – розповіла Антоніна Гладунець директор ТОВ «ВУД-ЕКСПЕРТ» (Агент УУБ).



