Економний та надійний конвеєр для переміщення сухої та вологої продукції

Шнекові транспортери вважаються універсальними інструментами для переміщення будь-якої не фасованої продукції. Гранульовані, порошкові, сипучі, шматкові матеріали, а також тягучі, в'язкі та вологі суміші - все це можна транспортувати за допомогою електричного двигуна не тільки на велику відстань, а ще й у горизонтальній і вертикальній площині та, навіть, за спеціально заданою траєкторією у будь-якому напрямку.

Іноді на виробництві навіть не здогадуються, що ручний труд можна замінити та автоматизувати дуже компактним та продуктивним приладом - шнековим транспортером. Їх використовують багато підприємств харчової, аграрної, хімічної, будівельної, важко промислової галузі та інших сфер виробництва.

При виборі шнекового транспортеру головним є чітке розуміння робочих завдань, що буде виконувати конвеєр, а отримати консультації щодо особливостей монтажу, використання та обслуговування завжди можна у вітчизняних виробників шнеків.

Робочі завдання, що виконують шнекові транспортери

Окрім власне переміщення, шнекові транспортери виконують і інші важливі функції дуже часто поєднуючи їх.

Головні функції шнекових конвеєрів:

Рівномірне та дозоване транспортування. Електричний редуктор працює на низьких обертах, що створює умови для рівномірної подачі сировини;

Аерація, роздроблення твердих шматків, висушування. Особливо це важливо для таких харчових продуктів як борошно, зернові культури, какао-порошок. Втім, і для будівельних сухих сумішей важливо здійснити операцію перемішування перед наступними етапами;

Фасування. Шнекові транспортери ідеальні для фасування продукції. Для цього на конвеєр можна кріпити додаткове обладнання;

Завантаження та розвантаження. Стаціонарні та рухливі шнекові транспортери використовуються для автоматизованого розвантаження і завантаження на залізничному, колісному вантажному транспорті та у річкових і морських портах;

Змішування кількох матеріалів у єдину суміш, додаткове просіювання з видаленням небажаних елементів;

Подача твердого палива у вигляді гранул, брикетів у паливні котли.

На великих виробництвах шнекові транспортери часто застосовуються у єдиному комплексі автоматизованої системи, що дуже легко втілити в життя, замовивши інженерний проект у вітчизняного виробника. Одна з українських фірм, що виготовляє шнеки власної розробки, в тому числі і за індивідуальними проектами - «Технік». Окрім власне обладнання, фірма надає також послуги з обслуговування, ремонту, монтажу та налаштування прямо на виробництві.

Вибір моделі шнекового конвеєру: що треба врахувати в першу чергу

Оскільки існує дуже велике різноманіття моделей та варіацій шнекових транспортерів, для правильного вибору необхідно керуватися виробничими завданнями та особливостями, профілем самого виробництва.

Головні моменти які слід врахувати:

Об'єми робочих приміщень, достатні для монтажу та подальшої експлуатації;

Галузь виробництва: для будівельної справи, важкої промисловості, твердого палива більше підходять сталеві шнеки, потужні та важкої конструкції, для харчової та хімічної галузі навпаки краще купити шнек з нержавійки, або пластику;

Добова норма транспортованої продукції. Від цих показників залежить потужність шнекового транспортеру, діаметр шнеку, відстань між лопатями, потужність двигуна;

Додаткове обладнання, що можна поєднувати зі шнековим транспортером (розтарювачі, дозатори, змішувачі, бокси для розвантаження та інше).

В будь-якому випадку, перед тим як замовити та купити шнекові транспортери, виробники рекомендують обов'язкову консультацію з інженером, який дасть багато корисних порад, стосовно оптимізації виробничого процесу.