Як вибрати ніж для риболовлі?

Ніж - це один із найважливіших аксесуарів на риболовлі, після вудки, котушки та підсаку. З його допомогою можна відрізати гілки, робити спеціальні рогатки, готувати обід, перерізати заплутану волосінь чи мотузку, обробляти рибу, відкривати консерви тощо. Список просто безмежний. Саме з цієї причини важливо знайти надійний та зручний ніж. Розглянемо основні критерії, яким має відповідати ніж для рибалки.

Критерії вибору ножа для рибалки

Сталь

Враховуючи те, що лезо - це основа для будь-якого ножа, то якість сталі є найважливішим критерієм при виборі. Вона обов'язково має бути нержавіючою. Є кілька популярних різновидів сталі, які підходять:

95Х18. Бюджетна нержавіюча сталь, яка відрізняється гарною стійкістю до вологи та твердістю.

AUS-8. Сталь японського виробництва, яка має чудові характеристики твердості та різу. Найкращий вибір у бюджетному сегменті.

8Cr13MoV. Це сталь від китайського бренду, яка близька за характеристиками попереднього варіанту. Просто точиться та тримає заточку навіть при активній експлуатації.

Sandvik 12C27. Нержавіюча сталь із високим вмістом хрому. Найбільш збалансований варіант у співвідношенні пластичності, твердості, корозійної стійкості.

Вибираючи рибальські ножі, обов'язково орієнтуйтеся на те, який вид сталі використовують у конкретній моделі. Зазвичай відомі виробники використовують тільки якісну сталь, наприклад ніж ZT зазвичай виготовляється з надміцної порошкової сталі S30V або інших модифікацій. Вибираючи відомого виробника, ви гарантуєте собі довговічність купленого ножа.

Конструкція ножа

Ніж для рибалки може бути різної конструкції. У більшості, тут все залежить від вподобань конкретного рибалки. Можуть використовуватися фіксовані та складні рибальські ножі, кожен з яких має свої переваги та недоліки.

Складні ножі для риболовлі

Ніж компактних розмірів та невеликої ваги, що займає мінімум місця та завжди знаходиться під рукою. Його зручно носити у кишені курточки. Може використовуватися не лише безпосередньо на риболовлі, а й у міських умовах. Зазвичай мають стильний зовнішній вигляд.

Якщо говорити про недоліки складаних ножів для риболовлі, то можна відзначити: складність догляду, вищу вартість, меншу надійність та нездатність переносити високі навантаження.

Фіксовані ножі для риболовлі

Фіксований ніж хоч і не такий зручний при транспортуванні, але він надійніший і дозволяє вирішувати значно більше завдань. Через конструкцію його значно простіше доглядати. Має високу надійність, універсальність та простоту в плані догляду. Якщо говорити про недоліки, то він єдиний - великі розміри.

Профіль клинка

Від форми клинка безпосередньо залежатиме те, з якою метою ви можете використовувати ніж для рибалки. Якщо ви плануєте використовувати ніж для нарізання продуктів, чищення та потрошіння риби, роботи з деревом тощо, тоді підійдуть наступні варіанти:

Normal blade. Класична скандинавська конструкція ножа для риболовлі, яка однаково ефективною буде для рубки та різання. Разом з цим чудово себе зарекомендували для роботи по дереву.

Droppoint. Найбільш поширена модифікація, яка буде незамінним варіантом для вирішення різноманітних побутових завдань. З їхньою допомогою можна обробляти рибу, нарізати овочі, розкривати банки.

Clip-point. За своїм зовнішнім виглядом має схожість зі скандинавським профілем, але передбачено зріз обуха до вістря. Іноді з фальшивим лезом. Універсальний ніж, який справляється з будь-якими завданнями.

Bowie. Брутальна модифікація ножа, яка має більш виражений зміщений центр тяжіння до вістря. За допомогою таких ножів простіше рубати, а не різати.

Незалежно від модифікації форми профілю, всі вони можуть впоратися із завданнями, що виникають на риболовлі. Вибирайте той варіант, який вам найбільш зручний.

Тип заточування

Від заточування безпосередньо залежить, наскільки якісно ніж різатиме, а також, наскільки довго він залишатиметься гострим. Є безліч різновидів: чизель, сканді, холлоу, конвекс, компаунд тощо.

Вони відрізняються між собою формою заточування. При виборі потрібно розуміти, що чим швидше заточується ніж, тим швидше він затупиться під час роботи. Завжди балансуйте на грані гостроти та практичності.

Додаткові критерії вибору

Окрім основних критеріїв вибору, орієнтуйтесь також на такі:

Довжина ножа. З огляду на цілі, з якими використовується ніж на риболовлі, цілком достатньо модифікації від 8 до 10 сантиметрів. Якщо довжина понад 10 сантиметрів, буде складніше стругати чи виконувати інші дії.

Матеріал ручки. Рекомендується вибирати матеріал, який буде максимально хватким: термопластик, полімер чи композит. Навіть якщо руки будуть слизькі від води, жиру або слизу, такі матеріали будуть надійно фіксуватися в руці. Метал та кістка - не найкраще рішення.

Обробка клинка. Сатинування, стоунвош або фарбування - це обробка, яка спростить догляд, а також мінімізує ймовірність виникнення корозії.

Темляне кільце. За допомогою подібного кільця користувач може зачепити ножа за руку, щоб при експлуатації він не впав у воду.

Якщо враховувати всі ці критерії, ви можете вибрати та купити ніж для риболовлі, який буде відповідати всім вашим вимогам, цілям та побажанням.