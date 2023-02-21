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Сьогодні приготувати смачні м’ясо, рибу, овочі гриль можна не тільки на природі. Електричні прилади дозволяють смажити їх, не виходячи з дому
20:40 20.02.2023 |
Сьогодні приготувати смачні м'ясо, рибу, овочі гриль можна не тільки на природі. Електричні прилади дозволяють смажити їх, не виходячи з дому.
Не знаєте, як вибрати електрогриль, який задовольнить усі ваші вимоги? Сподіваємось, що наступна інформація буде для вас корисною.
Типи приладів
Електрогрилі виготовляються наступних видів.
Контактні
Мають вигляд округлої або прямокутної решітки/платформи на ніжках. Це варіант для тих, хто любить усе тримати під контролем. Страви обжарюються на добре прогрітий керамічній рельєфній поверхні. На готових шматочках залишаються типові рисочки.
Контактні грилі бувають:
В окрему групу виділяють комбіновані прилади. Страви в них можна готувати, як відкинувши кришку, так і зафіксувавши її у потрібному положенні.
Безконтактні
Прилади мають іншу конструкцію. Насаджені на вертел або шпажки продукти крутяться всередині пристроїв, обдуваючись нагрітим повітрям.
Безконтактні електрогрилі вибирають прихильники здорової їжі, адже під час приготування немає контакту страви з поверхнями, не утворюються канцерогени. Смак м'яса виходить не гіршим, ніж у приготованого на відкритому вогні.
Безконтактні грилі додатково діляться на такі групи:
За типом встановлення прилади діляться на настільні, підлогові та вбудовані.
Корисні функції приладів
Врахування наступних функцій допоможе вам вибрати найкращий електричний гриль:
Вибирайте свій ідеальний електрогриль та порадуйте своїх рідних і гостей смачними стравами.
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