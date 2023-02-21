Сьогодні приготувати смачні м'ясо, рибу, овочі гриль можна не тільки на природі. Електричні прилади дозволяють смажити їх, не виходячи з дому.

Не знаєте, як вибрати електрогриль, який задовольнить усі ваші вимоги? Сподіваємось, що наступна інформація буде для вас корисною.

Типи приладів

Електрогрилі виготовляються наступних видів.

Контактні

Мають вигляд округлої або прямокутної решітки/платформи на ніжках. Це варіант для тих, хто любить усе тримати під контролем. Страви обжарюються на добре прогрітий керамічній рельєфній поверхні. На готових шматочках залишаються типові рисочки.

Контактні грилі бувають:

Односторонніми (відкритого типу) - при готуванні продукти потрібно іноді перевертати. Сковорода може бути розділеною на рівну частину та із візерунками. Деякі моделі оснащені місцем для смаження млинців.

Двосторонніми (закритого типу) - мають нижню платформу, яка накривається відкидною кришкою. Щільне притискання продуктів до пластин дозволяє їм рівномірно прогріватись.

В окрему групу виділяють комбіновані прилади. Страви в них можна готувати, як відкинувши кришку, так і зафіксувавши її у потрібному положенні.

Безконтактні

Прилади мають іншу конструкцію. Насаджені на вертел або шпажки продукти крутяться всередині пристроїв, обдуваючись нагрітим повітрям.

Безконтактні електрогрилі вибирають прихильники здорової їжі, адже під час приготування немає контакту страви з поверхнями, не утворюються канцерогени. Смак м'яса виходить не гіршим, ніж у приготованого на відкритому вогні.

Безконтактні грилі додатково діляться на такі групи:

Шампурні. За виглядом нагадують шашличницю. Перед приготуванням продукти нанизуються на вертел, який обертається навколо осі.

Планетарні. Їжа поміщається у кошики, які стоять на нагрівальному елементі та крутяться у протилежний від нього бік. Переважно такі моделі купують для ресторанів та кафе, ніж для домашнього використання.

Карусельні. Їх конструкція схожа на планетарні, але крутиться лише корзина.

Саламандра. Гриль використовується для обсмажування страв, розігріву. Спостерігати за процесом зручно через корпус із загартованого скла.

За типом встановлення прилади діляться на настільні, підлогові та вбудовані.

Корисні функції приладів

Врахування наступних функцій допоможе вам вибрати найкращий електричний гриль:

Автовимкнення. Корисна для тих, хто періодично забуває вимикати прилади.

Індикатор нагріву. Сповістить, коли сковорода нагріється та буде готова до роботи.

Ємність для збору жиру. Присутня у всіх конструкціях, не дає витікати жиру.

Датчик ступеня прожарювання. Користувачеві достатньо вибрати необхідну ступінь, решта - справа техніки. Вбудовані датчики підберуть необхідний час готування відповідно до товщини стейка. Інформація відображається на дисплеї. Про готовність страви повідомляє звуковий сигнал та світловий індикатор.

Вибирайте свій ідеальний електрогриль та порадуйте своїх рідних і гостей смачними стравами.