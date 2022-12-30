У листопаді-грудні в «Клубі експертів» відбулися три науково-практичні семінари з вінтажних напоїв

За останні два місяці на базі аналітичного центру "Клуб експертів" за сприяння громадського об'єднання "Укрсадвінпром" і благодійного фонду "Реконструкції та розвиток України" відбулася серія науково-практичних семінарів-дегустацій вінтажних напоїв віком від 20 до 80 років, у яких взяли участь представники української винної галузі, ритейлу, ЗМІ, а також інші експерти.

Загалом учасники семінарів ознайомилися з понад 40 видами вінтажного алкоголю, виробленого в Україні та країнах Європи в другій половині минулого століття. Загальний вік напоїв перевищує 3000 років.

Зокрема, на конференціях було презентовано такі відомі українські колекційні марки, як "Херес Масандра" 1980-х років розливу та "Чорний доктор" 2007 року. Серед європейських алкогольних брендів учасники виділили рідкісний хересний бренді "Hispano" 1870 (!) року, ще один іспанський напій "Ponche Rives" 1978 року, вермут "Marsala" 1950-х років та інші напої. Загалом учасниками семінару було проведено оцінку 15 різних вінтажних напоїв.

За словами експерта-колекціонера вінтажних алкогольних напоїв Ігоря Магаляса, вартість більшості зразків, які були представлені на семінарах, не перевищує ціни аналогічних напоїв на полицях супермаркетів. При цьому смакові якості та екологічність вінтажних напоїв на порядок перевершують багато сучасних брендів.

"Річ у тім, що автоматизація виробничих ліній алкоголю, яка стала широко впроваджуватися наприкінці минулого століття, призвела до закономірного погіршення якості на догоду кількості. Не раз стикався із ситуаціями, коли на закритих дегустаціях експерти сомельє надавали перевагу вінтажному алкоголю нижчого класу, але виробленому в 1960-х - 1970-х, перед сучасними дорогими брендами, розлитими в 2000-х - 2010-х", - зазначив Магаляс.

За словами експерта, причиною цього є зовсім не кількість років, проведених напоєм у пляшці, а технологічний процес виробництва на початкових етапах, який більшою мірою впливає на букет і смакові якості будь-якого алкоголю.

Організатор серії семінарів Максим Уракін, своєю чергою, висловив сподівання на подальший розвиток в Україні ринку вінтажних напоїв і популяризацію культури їхнього вживання в новому 2023 році.

"Ми продовжуватимемо просування вінтажного алкоголю на український ринок. У Європі ця продукція давно має свою широку аудиторію споживачів, а в нас досі вважається "елітною" та недоступною, хоча, на мій погляд, це є хибною думкою. Тому основна мета наших семінарів, зробити вінтажний алкоголь більш доступним для українців", - підкреслив він.

Вінтаж (мілезим) - у виноробстві означає рік дозрівання врожаю певного сорту винограду, з якого вироблено вино, бренді, коньяк або інший напій на його основі. Цей показник має важливе значення у визначенні характеристик напою, оскільки погодно-кліматичні умови змінюються щосезону, що може як позитивно, так і негативно впливати на органолептичні показники напоїв однієї й тієї самої марки.

Клуб експертів - київський аналітичний центр, що займається дослідженнями в галузі економіки, соціології та інших наукових дисциплін. Зокрема, за сприяння Клубу експертів торік було проведено кілька заходів із просування продукції вітчизняного виноробства.

Громадська Спілка "Укрсадвинпром" виступила партнером семінару та дегустації. "Укрсадвинпром" об'єднує близько 200 виробників фруктів, ягід, горіхів і винограду, підприємства, що здійснюють переробку фруктів і ягід, виробництво вина, а також наукові установи для впровадження нових наукових підходів у виробництво.

Благодійний фонд "Реконструкції та розвитку України" здійснює широку волонтерську підтримку армії та мирних громадян після початку війни. Зокрема за підтримки ректора КНУБА Петра Куликова, фондом найближчим часом буде передано сучасний мобільний госпіталь для потреб військових.