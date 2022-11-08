Гайд із ламп для манікюру: види, перевірені виробники, поради щодо вибору

Сьогодні асортимент ламп для манікюру настільки широкий, що вибір потрібної моделі перетворюється на квест із перешкодами. Яка лампа для сушіння гель-лаку краща? Однозначної відповіді немає. Усе залежить від цілей та умов експлуатації.

Види ламп для манікюру

UV (ультрафіолетові). З назви зрозуміло, що лампи сушать нейл-матеріали за допомогою ультрафіолету. Коштують УФ-лампи, як правило, недорого, але потребують регулярної заміни світлових елементів. Зате вони полімеризують різноманітні покриття: гель-лаки і фарби на гелевій основі, акрил, гелі для нарощування. У середньостатистичних манікюрних салонах УФ-лампи використовують часто.

LED (світлодіодні). Переваг у LED-ламп є кілька: практичність, довговічність і швидкість роботи. Якщо плануєте працювати з великим потоком клієнтів, зверніть увагу на світлодіодні лампи. Час сушіння матеріалу у них значно коротший, ніж у UV-моделях. Щоправда, і вартість LED-лампи буде вищою за ультрафіолетову. Майте на увазі, що прилади цього типу підходять виключно для роботи з гель-лаками і біогелем.

UV/LED. Це популярні лампи у гнучкому ціновому сегменті, які використовують як досвідчені майстри, так і новачки. Вони мають два типи світлових елементів: UV і LED. Таким чином, одна лампа поєднує властивості двох різних пристроїв і підходить для сушіння різних манікюрних покриттів. На eva.ua саме такі лампи у топі, але в асортименті є й інші види.

CCFL (газосвітні). Ці лампи працюють за допомогою світлових елементів-трубок, заповнених газом. Основна перевага — довговічність. За правильної експлуатації навіть порівняно недорога газосвітна лампа прослужить довше, ніж ультрафіолетова. Вона рідко потребує заміни робочих елементів. Тому газосвітні лампи часто використовують у великих салонах, де до надійності та довговічності обладнання — високі вимоги.

CCFL+LED (гібридні). Це сучасні професійні лампи з двома типами світлових елементів: газосвітними з холодним катодом і світлодіодними. Вони зручні, не нагріваються навіть у процесі тривалої роботи та універсальні за багатьма показниками. Але є один нюанс — висока ціна. Тому для манікюру у домашніх умовах такі лампи — нерентабельні. Звичайна газосвітна або LED-лампа обходиться значно дешевше.

Яку лампу для манікюру обрати

За відгуками майстрів найкраще зарекомендували себе комбіновані прилади. Але не завжди є сенс купувати дорогу лампу. Якщо ви робите манікюр тільки собі й не дуже часто, звичайної ультрафіолетової або світлодіодної лампи буде достатньо. Перед покупкою уважно вивчіть технічні характеристики. Навіть моделі одного типу можуть мати різну потужність, що впливає на швидкість полімеризації. Якщо лампа потрібна для нарощування, вона має бути високопотужною, наприклад, підійде 36-ватна UV-модель. Якщо мета — сушити гель-лак, вистачить потужності 9 Вт. Найдовговічнішими вважають гібридні лампи CCFL+LED, але ціна у них відповідна. УФ-лампи за великих навантажень часто виходять з ладу і потребують регулярного обслуговування.

Популярні бренди ламп для манікюру:

Sun. Китайський виробник пропонує ергономічні прилади невеликих розмірів — ідеальний варіант для домашнього використання.

Kodi. Відомий американський бренд випускає якісні продукти для створення нейл-арту. Лампи підходять як для дому, так і для салонів.

Tufi Profi. Українська компанія виробляє універсальні прилади і всілякі засоби для манікюру. Невеликі та легкі лампи із сучасним дизайном комфортні у використанні.

Simei. Ще один китайський виробник. Його лампи — бюджетне рішення для новачків і створення манікюру в домашніх умовах.

Можете також звернути увагу на професійне обладнання CND, OPI або Gelish, яке має тривалу гарантію від виробника. Але лише для себе або для старту кар’єри у нігтьовому сервісі вигідніше купувати недорогі моделі. Вдалого манікюру!