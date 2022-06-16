Буріння свердловини на воду

Дуже часто буріння свердловин - це єдиний спосіб забезпечити приватний будинок водою, особливо коли мова йде про села та селища. За умови відсутності централізованого водопостачання свердловина на ділянці дозволяє організувати комфортні побутові умови, які майже не відрізняються від міських.





Як організувати автономне водопостачання?

Для забезпечення приватних домогосподарств водою виконують буріння різних типів свердловин. Серед них:

Звичайний колодязь. Його можна викопати навіть самотужки, проте це складно та важко. Серед недоліків також невелика глибина (до 10 м) - зазвичай це лише перший водоносний шар, де якість та кількість води не дуже задовільні.

Абіссінський колодязь. Глибший за попередній варіант (до 20 м), підходить для місцевостей, де ґрунтові води знаходяться не занадто глибоко. У порівнянні зі звичайним колодязем вода чистіша, бо до неї потрапляє менше бруду.

Звичайна свердловина. Сягає кількох десятків метрів у глибину, буриться за допомогою спеціалізованої техніки. Дозволяє добувати воду з більш глибоких пластів, потребує встановлення фільтрів.

Артезіанська свердловина. Найкраще рішення з точки зору якості та об'єму води. Не потребує використання фільтрів, підходить для організації водопостачання у приватних будинках та на підприємствах.

Що саме обрати? Професіонали радять бурити свердловину незалежно від того, постійно ви мешкаєте у будинку чи використовуєте його лише як дачу. Адже висока якість питної води - це запорука здоров'я.

На якій глибині знаходиться вода та як до неї дістатися?

Усе залежить від типу водоносного горизонту, який переважає у вашій місцевості. У якості прикладу розглянемо Київську область - тут їх п'ять.

Полтавський - до 50 м. Вода середньої якості, вміст деяких мікроелементів вищий за норму. Проте проблема вирішується використанням фільтрів та попередньою обробкою рідини.

Харківський. Дуже малий за площею, але глибший за Полтавський.

Бучацький - до 85 м з гарною за якістю водою і у достатній кількості.

Сеноманський - до 120-350 м, вода дуже якісна.

Юрський - до 280 м, вода придатна до пиття без попередньої обробки зі збалансованим мінеральним складом.

Фахівці з компанії Aquamen склали власну карту глибин Києва та області, де відображені усі водоносні горизонти. Деталі - за посиланням https://aquamen.com.ua/.

Щодо буріння, воно виконується кількома способами: шнековим, роторним, ударно-канатним тощо. Технологія обирається фахівцями залежно від глибини майбутньої свердловини, типу ґрунту на місцевості та інших умов.